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۲۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۲۳

دبیرکل اتحادیه عرب :

امیدوار به حل پیچیدگی های بحران لبنان هستیم

امیدوار به حل پیچیدگی های بحران لبنان هستیم

دبیرکل اتحادیه عرب امروز دوشنبه درخصوص حل برخی پیچیدگی های بحران سیاسی لبنان ابراز امیدواری کرد و رایزنی های خود با مقام های سوریه را سازنده توصیف دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عمروموسی" پس از دیدار با "بشار اسد" رئیس جمهور، "فاروق الشرع" معاون وی و "ولید المعلم" وزیرخارجه سوریه درکنفرانس مطبوعاتی در شهر دمشق به وجود برخی پیچیدگی ها در بحران سیاسی لبنان اشاره کرد.

وی اظهار داشت : پیچیدگی هایی در برخی موضوعات وجود دارد که امیدوار به حل یک به یک آنها هستیم.

دبیرکل اتحادیه عرب خاطرنشان کرد : تلاش ها ادامه دارد و بن بستی در کار نیست اما مسائل ایجاب می کند تا بین اتحادیه عرب و برخی کشورهای عربی و طیف های سیاسی لبنان رایزنی صورت گیرد.

وی افزود : رایزنی با سوریه و کشورهای دیگر عربی نظیرعربستان و مصر و نیز رایزنی با رهبران لبنانی مهم بوده و مسئله ای اساسی به شمار می رود.

عمرو موسی همچنین دیدار خود با اسد را طولانی، ثمربخش و سازنده توصیف کرد.

ازسوی دیگر، وزیرخارجه سوریه گفت : دمشق خواهان امنیت و ثبات لبنان است زیرا این مسئله برای امنیت سوریه بسیار مهم است.

وی افزود : طبیعی است که سوریه تمایل داشته باشد رهبران لبنان به راه حلی دست یابند زیرا راه حل باید از درون خود لبنان باشد و سوریه از توافق لبنانی ها حمایت خواهد کرد.  

المعلم در پاسخ به سوالی درباره امکان دستیابی به راه حلی در لبنان پیش از برگزاری اجلاس سران عرب در روزهای 28 و 29 ماه مارس در شهر ریاض گفت : ما امیدوارهستیم وعمروموسی درهمین زمینه تلاش می کند و همگان خواهان امنیت و ثبات لبنان هستند.

وی همچنین تاکید کرد: روابط سوریه و مصر امروز شاهد تحول مثبتی در راستای منافع ملی عرب ها است و روابط بین سوریه وعربستان و مصر عاملی مهم در ثبات منطقبه به شمار می رود. 

کد مطلب 447153

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