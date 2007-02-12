امیدوار به حل پیچیدگی های بحران لبنان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عمروموسی" پس از دیدار با "بشار اسد" رئیس جمهور، "فاروق الشرع" معاون وی و "ولید المعلم" وزیرخارجه سوریه درکنفرانس مطبوعاتی در شهر دمشق به وجود برخی پیچیدگی ها در بحران سیاسی لبنان اشاره کرد.

وی اظهار داشت : پیچیدگی هایی در برخی موضوعات وجود دارد که امیدوار به حل یک به یک آنها هستیم.

دبیرکل اتحادیه عرب خاطرنشان کرد : تلاش ها ادامه دارد و بن بستی در کار نیست اما مسائل ایجاب می کند تا بین اتحادیه عرب و برخی کشورهای عربی و طیف های سیاسی لبنان رایزنی صورت گیرد.

وی افزود : رایزنی با سوریه و کشورهای دیگر عربی نظیرعربستان و مصر و نیز رایزنی با رهبران لبنانی مهم بوده و مسئله ای اساسی به شمار می رود.

عمرو موسی همچنین دیدار خود با اسد را طولانی، ثمربخش و سازنده توصیف کرد.

ازسوی دیگر، وزیرخارجه سوریه گفت : دمشق خواهان امنیت و ثبات لبنان است زیرا این مسئله برای امنیت سوریه بسیار مهم است.

وی افزود : طبیعی است که سوریه تمایل داشته باشد رهبران لبنان به راه حلی دست یابند زیرا راه حل باید از درون خود لبنان باشد و سوریه از توافق لبنانی ها حمایت خواهد کرد.

المعلم در پاسخ به سوالی درباره امکان دستیابی به راه حلی در لبنان پیش از برگزاری اجلاس سران عرب در روزهای 28 و 29 ماه مارس در شهر ریاض گفت : ما امیدوارهستیم وعمروموسی درهمین زمینه تلاش می کند و همگان خواهان امنیت و ثبات لبنان هستند.

وی همچنین تاکید کرد: روابط سوریه و مصر امروز شاهد تحول مثبتی در راستای منافع ملی عرب ها است و روابط بین سوریه وعربستان و مصر عاملی مهم در ثبات منطقبه به شمار می رود.