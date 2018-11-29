  1. بین الملل
  2. اروپا
۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۳

رژیم صهیونیستی سفیر جدیدی به آنکارا نمی‎فرستد

رژیم صهیونیستی سفیر جدیدی به آنکارا نمی‎فرستد

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی می‏ گوید از آنجا که ترکیه از بازگرداندن سفیر خود به تل‎آویو امتناع می‎کند؛ این رژیم هم در مقام مقابله به مثل، سطح روابط دیپلماتیک با آنکارا را تنزل می ‏دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «امانوئل نحشون» سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی از تصمیم این رژیم مبنی بر عدم معرفی سفیر جدید به آنکارا خبر داد.

همچنین وی اعلام کرد این رژیم در مقام مقابله به مثل، قصدی برای معرفی سرکنسول جدید برای کنسولگری شهر استانبول ندارد.

این درحالی است که وی احیاء کامل روابط تل‌آویو- آنکارا را به نفع هر ۲ طرف عنوان کرد.

ترکیه در ماه میلادی می در اعتراض به کشتار مسلمانان در نوارغزه، ضمن فراخواندن سفیر خود از تل‌آویو، سفیر رژیم صهیونیستی را نیز از آنکارا اخراج کرد.

کد مطلب 4471530
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها