به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «امانوئل نحشون» سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی از تصمیم این رژیم مبنی بر عدم معرفی سفیر جدید به آنکارا خبر داد.

همچنین وی اعلام کرد این رژیم در مقام مقابله به مثل، قصدی برای معرفی سرکنسول جدید برای کنسولگری شهر استانبول ندارد.

این درحالی است که وی احیاء کامل روابط تل‌آویو- آنکارا را به نفع هر ۲ طرف عنوان کرد.

ترکیه در ماه میلادی می در اعتراض به کشتار مسلمانان در نوارغزه، ضمن فراخواندن سفیر خود از تل‌آویو، سفیر رژیم صهیونیستی را نیز از آنکارا اخراج کرد.