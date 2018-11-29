به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان پیش از ظهر پنج شنبه در همایش ملی شهید مدرس اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید نوع زندگی و رویکرد سیاسی شهید مدرس را در زندگی و کار سرمشق خود قرار دهیم.

وی با بیان اینکه حضرت علی (ع) همه مردم و دست اندرکاران جامعه را به تقوا سفارش می کرد، افزود: اوضاع کنونی کشور از بی تقوایی ناشی می‌شود به نوعی که بسیاری از برنامه‌ها و رویکردها را تنها بر زبان جاری می‌کنیم اما هیچ‌گاه عملیاتی نمی شود.

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درست نیست هرکس حق را از آن خود بداند بلکه هر فرد باید خود را با حق تطبیق دهد، تصریح داشت: دو خصوصیت مهم باید در وجود ما به عنوان نمایندگان مردم و همچنین در افراد جامعه نهادینه شود، یکی اینکه دنبال دنیا نباشد و دیگری داشتن تقواست، بدین ترتیب اگر قدرت به دنبالش آمد او به سویش نخواهد رفت و یا اسیر دست قدرت نمی‌شود.

برخی مسئولان به دلیل دلبستگی به مسئولیت حق و با طل را به درستی بیان نمی کنند

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان حق و باطل را به درستی بیان نمی‌کنند چراکه به پست و مسئولیت دل بسته و تاب از دست دادن آن را ندارند، گفت: شهید مدرس این گونه نبود و حب مسئولیت نداشت.

پزشکیان با اعلام اینکه کسی می تواند در برابر ظلم بایستد و از حق دفاع کند که شبیه شهید مدرس آزاده باشد، افزود: پست ها و قدرت ها در نهایت به درد کسی نمی خورد و اینکه فردی به خاطر پست های دنیوی خود را ببازد رویکردی بچه گانه است.

وی اضافه کرد: بایددر برابر ظلم باید بدون لکنت زبان و نترس ایستادگی کرد و این از ویژگی‌های شهید مدرس بوده است.

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۴۰ سال از انقلاب اسلامی می گذرد و باید خواسته‌های مردم را شناخته و به درستی عملیاتی کنیم، ابراز داشت: در شرایط کنونی که دچار مشکلات اقتصادی شده‌ایم نباید چشم امید به خارجی ها برای رفع مشکلات اقتصادی داشته باشیم و این مشکلات تنها با رویکرد داخلی قابل رفع است.

وی با تاکید بر اینکه مدرس آنچه را می دانست در برابر دشمن به کار می بست، افزود: کسی که از مسایل کشور اطلاع درستی ندارد باید سکوت اختیار کند چراکه نظرات غیر کارشناسی برخی افراد این مشکلات را برای کشور رقم زده است.

اگر نامه حضرت علی به مالک اشتر را اجرایی می کردیم کشور گلستان می شد

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید از ثمرات نهج البلاغه در کشور بهره‌مند شویم، تاکید داشت: اگر نامه حضرت علی به مالک اشتر را اجرایی می کردیم کشورمان گلستان می شد.

وی گفت: وصیت حضرت امام خمینی (ره) این بود که نگذاریم محرومان و مستصضعفان در زیر دست و پا از بین بروند و شرمنده خون شهدا نشویم و باید دید ما مسئولان چه میزان این خواسته امام امت را در طول ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی اجرایی ساختیم.