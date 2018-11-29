همکاری ایران،روسیه،ترکیه وسوریه الگوی خوبی برای حل مشکلات آسیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای حضور در یازدهمین مجمع عمومی مجمع مجالس آسیایی به ترکیه سفر کرده است، امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اجلاس بین المجالس کشورهای آسیایی، گفت: پایه گذار اصلی این اجلاس مجلس ایران بود که آرام آرام این اجلاس شکل گرفت و کشورهای مختلف به آن پیوستند، در حال حاضر بسیاری از پارلمان های کشورهای آسیایی عضو این اجلاس هستند.

وی با بیان اینکه آسیا موضوع مهمی برای آینده است، تصریح کرد: استعدادهای بسیاری اعم از انرژی زیاد، امکانات طبیعی متنوع و نیروی انسانی گسترده در آسیا وجود دارد و زمینه جهش در این منطقه جدی است.

لاریجانی با اشاره به چالش ها و مشکلات موجود در آسیا، خاطرنشان کرد: از نظر امنیتی و سیاسی، آسیا چالش ها و مشکلاتی دارد که گاه مانع می شود اما اصل فکر این است که ما این چالش ها را در درون تئوری های توسعه اقتصادی چندجانبه هضم کنیم.

وی با بیان اینکه تحقق این مهم به تلاش نیاز دارد، اظهارداشت: این موضوع فوری رخ نمی دهد، اما به عنوان نمونه همکاری ایران، سوریه، روسیه و ترکیه مدلی است که چند کشور آسیایی برای حل مشکل منطقه ای در آسیا با یکدیگر همکاری کردند و این مدل در حال پیشرفت است و نتایج نسبتاً قابل توجهی به دست آورده است. این مدل را می توان هم در مسائل اقتصادی و هم در مسائل امنیتی و سیاسی در منطقه بسط داد.

لاریجانی با بیان اینکه در این اجلاس نیز این تفکر حاکم است و دنبال می شود، ادامه داد: کمیته های مختلفی در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این اجلاس وجود دارد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان تاکرد کرد: دبیرخانه این اجلاس به طور پیوسته فعال است که گزارشی از عملکرد در اجلاس ارائه خواهد شد. همچنین مسئولان هیات ها نظرات خود را در این اجلاس مطرح می کنند.

وی با بیان اینکه ایران مسئول برگزاری مجمع مجالس کشورهای آسیایی در سال آینده است، خاطرنشان کرد: دبیرخانه این اجلاس در ایران به صورت مستمر در حال فعالیت است و در این اجلاس نتایج کارها را به اطلاع هیات ها می رساند.

لاریجانی با بیان اینکه به زودی اجلاس مجالس ایران، چین، ترکیه، روسیه، افغانستان و پاکستان در ایران برگزار می شود، به محورهای این اجلاس اشاره کرد و یادآور شد: مسائل تروریسم در منطقه و حل آن، همکاری در مبارزه با ناامنی های منطقه و مواد مخدر و همکاری های اقتصادی در این حوزه محورهای اجلاس است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همکاری های منطقه ای در بلوک های مختلف برای آسیا بسیار مفید است که به مرور می توان آن را گسترش داد. امیدواریم این تحرکات موفق باشد.