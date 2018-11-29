دریادار سیاری با مقامات ارشد نظامی پاکستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با «ژنرال زبیر محمود حیات» فرمانده ستاد مشترک ارتش پاکستان دو طرف بر تقویت همکاری های دوجانبه در بخش تولیدات دفاعی و نظامی تاکید و به گفت‌وگو و در زمینه موضوعات حرفه ای مورد علاقه، بویژه همکاری در بخش نظامی و دفاعی بین دو کشور پرداختند.

همچنین دریادار سیاری در دیدار با «سپهبد مجاهد انور خان» فرمانده نیروی هوایی پاکستان، ضمن تاکید بر وحدت، همدلی و تعامل بیشتر بین دو کشور دوست و برادر به زمینه های موجود برای همکاری بین نیروهایی هوایی دو کشور بویژه در بحث آموزش، تبادل دانشجو و همچنین مباحث فنی بین نیروهای هوایی دو کشور تاکید کرد.

معاون هماهنگ کننده آجا تصریح کرد: الحمدالله دوکشور برای تامین امنیت منطقه، همه ساز و کارهای لازم را دارند و با توجه به دو نوع همسایگی زمینی و دریایی بین دو کشور، زمینه مناسبی برای گسترش همکاری‌ها وجود دارد.

بنا بر این گزارش، در دیدار رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران با «ارتشبد زبیر حیات» رییس ارکان ارتش پاکستان،به علاقمندی ارتش های دو کشور به همکاری‌های مختلف در عرصه های زمینی هوایی و دریایی با توجه به ظرفیت های موجود تاکید و طرفین در خصوص تبادل و همکاری در زمینه های آموزشی، اطلاعاتی، عملیاتی و فنی مهندسی و مقابله با تهدیدات ناامن بویژه در مرزهای زمینی و دریایی تاکید کردند.