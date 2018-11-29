به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه با دیدار تیم های فوتبال ماشین سازی و پرسپولیس آغاز شد که این بازی با برتری یک بر صفر سرخپوشان به پایان رسید. شجاع خلیل زاده(۹۲) برای پرسپولیس گل زد.

در این دیدار که در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز برگزار شد دو تیم فوتبال زیبا و سرعتی را به نمایش گذاشتند که البته سهم تیم میزبان در این زیبایی بیشتر بود. مهمترین اتفاق این نیمه در دقیقه ۳۲ رقم خورد که ابتدا ماشین سازی دوبار در آستانه باز کردن دروازه مهمان قرار گرفت اما مدافعان پرسپولیس توپ را از روی خط دروازه برگشت دادند.

در ضد حمله فرصت برای سرخپوشان به وجود آمد تا به گل برتری دست پیدا کنند اما امید عالیشاه درحالی که وارد محوطه جریمه شده بود و مدافعی هم مزاحم او نبود توپ را محکم زد اما به دستان دروازه بان ماشین سازی!

در دقایق باقی مانده هم دو تیم نمایش خوبی داشتند اما نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید. قبل از سوت پایان نیمه اول علیرضا بیرانوند و احمدنوراللهی دو بازیکن پرسپولیس درگیری لفظی شدید پیدا کردند که با دخالت سیدجلال ختم شد.

نیمه دوم هم مثل نیمه اول جذاب دنبال شد و دو تیم تلاش کردند با ایجاد موقعیت های خطرناک شانس خود برای رسیدن به گل را افزایش دهند اما درون محوطه جریمه خطرات جدید شکل نگرفت.

در دقیقه ۶۷ گادوین منشا که آمار ناامید کننده ای در گلزنی برای سرخپوشان دارد از پشت محوطه جریمه شوت فنی و محکمی را به سمت دروازه ماشین سازی زد که خسوس با واکنشی تماشایی توپ او را به کرنر فرستاد.

در ادامه بازی تا حدودی افت و از فوتبال تهاجمی دو تیم خبری نشد. در دقیقه ۸۹ بشار رسن داخل محوطه جریمه مدافع حریف را از پیش رو برداشت و شوت محکمی را به سمت دروازه ماشین سازی شلیک کرد که بازهم خسوس این توپ را دفع کرد.

درحالی که داور چهار دقیقه وقت اضافه اعلام کرده بود، پرسپولیس در دومین دقیقه یک ضربه ایستگاهی به دست آورد که ارسال این ضربه توسط شجاع خلیل زاده به گل تبدیل شد تا سرخپوشان در وقت های اضافه به سه امتیاز ارزشمند دست پیدا کنند.