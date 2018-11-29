به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی «محمد نعمت‌پور» به‌ عنوان معاون جدید سیاسی و اجتماعی فرمانداری صومعه سرا معرفی شد.

فرماندار صومعه سرا در این جلسه با اشاره به اینکه مسئولیت امانتی است که از سوی مردم به مسئولان داده می شود، اظهارکرد: خدمت‌رسانی و تلاش برای حل مشکلات مردم وظیفه و اولویت مهم مسئولان است.

علی فتح اللهی با تأکید برلزوم اهتمام ویژه مسئولان در حل مشکلات، گفت: حضور به موقع روسای دستگاه‌ها در زمان بحران لازم و ضروری است و هیچ مسئولی بدون هماهنگی با فرمانداری شهرستان صومعه سرا حق خروج از این شهرستان را ندارد.

پرهیز از روزمرگی و ایجاد خلاقیت و نوآوری در دستگاه های اجرایی

وی با اشاره به سیل هفته های گذشته در برخی از مناطق صومعه سرا، بیان کرد: ۲ هزار میلیارد ریال خسارت در سیل گذشته به ابنیه‌ها و زیرساخت‌ها شهرستان صومعه سرا وارد شده که بخش عمده‌ای از آن از طریق اعتبارات کشوری و استانی تامین شود.

فرماندار صومعه سرا با تأکید بر لزوم شناخت مناسب و درست مسئولان دستگاه‌ها اجرایی از حوزه فعالیت خود، تصریح کرد: پرهیز از روزمرگی، وجود خلاقیت، نوآوری و پیگیری در میان دستگاه‌های اجرایی سبب حل مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم می شود.

در پایان این جلسه از زحمات «اکبر اولیایی» معاون سیاسی و اجتماعی سابق فرمانداری صومعه سرا تقدیر و «محمد نعمت‌پور» به عنوان معاون جدید سیاسی و اجتماعی فرمانداری صومعه سرا معرفی شد.