۲۰۰میلیارد تومان اعتبار برای تعمیرمنازل مسکونی خسارت دیده درزلزله

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه اجرای مانور لزله در یاسوج افزود: ایران کشوری زلزله خیز است و تمام کلان شهرهای کشور به جز اصفهان روی گسل زلزله قرار دارند.

وی بیان داشت: یکی از مسائلی که در کاهش آسیبهای ناشی از زلزله بسیار مهم و موثر است توجه به ایمنی در ساخت و سازها است.

کناری افزود: متاسفانه در برخی از نقاط و حاشیه شهر ایمنی در ساخت خانه ها رعایت نمی شود و این امر در هنگام بروز حوادث بسیار خطرناک است و جان افراد خانواده را در معرض خطر قرار می دهد.

وی تصریح کرد: همچنین در بروز حوادثی همچون زلزله حفظ خونسردی و ارائه راهکار درست برای جلوگیری از خطر جانی در زمان کم به حفظ سلامت افراد و کاهش آسیبها کمک می کند و این امر باید همواره مورد توجه قرار گیرد و آموزشهای لازم به خانواده ها ارائه شود.

فرماندار بویراحمد با بیان اینکه ۱۵ هزار دانش آموز عضو تشکلهای پیشتازان و جمعیت هلال احمر هستند، گفت: این دانش آموزان با فراگیری مهارت های امداد و نجات این آمادگی را دارند که اگر حادثه ای در مدارس پیش بیاید اقدامات لازم را انجام دهند.

وی همچنین با اشاره به خسارات آتش سوزیهای در استان گفت: در سال گذشته ۳۵ درصد کاهش آتش سوزی جنگلهاذو مراتع را در شهرستان بویراحمد داشتیم اما متاسفانه ۸۵ هتکار از مراتع و جنگلهای استان در آتش سوختند.