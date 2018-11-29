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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۱

مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان خبر داد:

انتصاب سرپرست معاونت امور اقتصادی و اداره پدافندغیرعامل استانداری

انتصاب سرپرست معاونت امور اقتصادی و اداره پدافندغیرعامل استانداری

همدان - مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان از انتصاب سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری همدان و سرپرست اداره کل پدافند غیر عامل استانداری همدان خبر داد.

اسدالله ربانی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به بازنشستگی رضا قیاسی و هاشم صوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری همدان، سیدسعیدشاهرخی استاندار همدان در احکام جداگانه ای سرپرست این معاونت و اداره کل را منصوب کرد.

وی افزود: با حکم استاندار همدان، سید محمود عسگریان مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و عبداله امیری  به عنوان سرپرست اداره کل پدافند غیر عامل استانداری منصوب شدند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری اضافه کرد: باحکم  استاندار همدان رضاقیاسی به عنوان مشاور استاندار همدان منصوب شد.

رضا قیاسی و هاشم صوفی امروز بازنشسته شدند.

کد مطلب 4471581

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