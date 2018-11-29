انتصاب سرپرست معاونت امور اقتصادی و اداره پدافندغیرعامل استانداری

اسدالله ربانی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به بازنشستگی رضا قیاسی و هاشم صوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری همدان، سیدسعیدشاهرخی استاندار همدان در احکام جداگانه ای سرپرست این معاونت و اداره کل را منصوب کرد.

وی افزود: با حکم استاندار همدان، سید محمود عسگریان مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و عبداله امیری به عنوان سرپرست اداره کل پدافند غیر عامل استانداری منصوب شدند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری اضافه کرد: باحکم استاندار همدان رضاقیاسی به عنوان مشاور استاندار همدان منصوب شد.

رضا قیاسی و هاشم صوفی امروز بازنشسته شدند.