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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۴۷

با اعلام فتحی؛

زمان اعلام لیست مازاد استقلال مشخص شد/ کادر فنی تقویت می‌شود

زمان اعلام لیست مازاد استقلال مشخص شد/ کادر فنی تقویت می‌شود

سرپرست باشگاه استقلال تاکید کرد سرمربی آبی پوشان تا قبل از نیم فصل فهرست بازیکنان مدنظرش را اعلام خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین فتحی در مورد تقویت کادر فنی استقلال برای نیم فصل دوم لیگ برتر گفت: با نظر کمیته فنی و هماهنگی که با آقای شفر صورت گرفته است برای نیم فصل دوم کادر فنی و بازیکنان تقویت خواهد شد تا حضور خوبی در ادامه مسابقات داشته باشیم.

وی در مورد اینکه چه کسی دستیار شفر خواهد شدگفت: هنوز در این مورد به جمع بندی نرسیده ایم و روی مصادیق صحبت نکرده ایم.

فتحی درمورد اینکه شفر چه زمانی فهرست مازاد و مد نظرش را اعلام خواهد کرد گفت: قطعا تا قبل از نیم فصل آقای شفر لیست بازیکنان مدنظرش را اعلام خواهد کرد.

کد مطلب 4471582

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