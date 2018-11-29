به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین فتحی در مورد تقویت کادر فنی استقلال برای نیم فصل دوم لیگ برتر گفت: با نظر کمیته فنی و هماهنگی که با آقای شفر صورت گرفته است برای نیم فصل دوم کادر فنی و بازیکنان تقویت خواهد شد تا حضور خوبی در ادامه مسابقات داشته باشیم.

وی در مورد اینکه چه کسی دستیار شفر خواهد شدگفت: هنوز در این مورد به جمع بندی نرسیده ایم و روی مصادیق صحبت نکرده ایم.

فتحی درمورد اینکه شفر چه زمانی فهرست مازاد و مد نظرش را اعلام خواهد کرد گفت: قطعا تا قبل از نیم فصل آقای شفر لیست بازیکنان مدنظرش را اعلام خواهد کرد.