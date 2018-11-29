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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۵

حاشیه های بازی ماشین سازی با پرسپولیس؛

حضور پرتعدادهواداران تراکتور درورزشگاه/ورزشگاه بعد از مدتها پر شد

حضور پرتعدادهواداران تراکتور درورزشگاه/ورزشگاه بعد از مدتها پر شد

تبریز- دیدار دو تیم ماشین سازی تبریز و پرسپولیس درحالی برگزار می شود که حضور پرتعدادهواداران تراکتورسازی در ورزشگاه تبریز به سوژه اول این بازی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته چهاردهم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه با دیدار تیم های فوتبال ماشین سازی و پرسپولیس در تبریز آغاز شد که این بازی تا دقیقه ۷۰ با تساوی بدون گل در جریان است.

در این دیدار بعداز مدت ها ورزشگاه بنیان دیزل به صورت کامل پر شده است و نزدیک ۵ هزار نفر در ورزشگاه حضور دارند که بیشتر آنها هواداران تراکتورسازی هستند که با پرچم های قرمز و سبز به ورزشگاه آمده اند و در حال تشویق تیم محبوب خود هستند.

نزدیک ۵۰ نفر از هواداران پرسپولیس نیز در ورزشگاه حاضر هستند.

در دقایقی از بازی هواداران حاضر در ورزشگاه به تشویق تیم تراکتورسازی مشغول شدند.

بیرانوند دروازه بان تیم پرسپولیس در اواخر نیمه اول با احمد نوراللهی بازیکن هم تیمی اش درگیری لفظی داشت که این موضوع باعث شد تا سایر بازیکنان این دو بازیکن را از یکدیگر جدا کنند.

دو تیم پرسپولیس تهران و ماشیـن سازی تبریز در حالی به مصاف هم رفته اند که پرسپولیس برای رسیدن به رتبه های بالای جدول تلاش می کند و ماشیـن سازی به دنبال فرار از رتبه های پایینی جدول.

ماشین سازی تبریز در پنج دیدار اخیر خود موفق نشده است مقابل پرسپولیس به پیروزی دست پیدا کند و پرسپولیس تهران نیز موفق به کسب چهار پیروزی شده است.

کد مطلب 4471586

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    نظرات

    • باله IR ۱۶:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
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      پاسخ
      باعث افتخار تبریزیها که تیم پرسپولیس باعث اتحاد ولو مقطعی آنها شده است

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