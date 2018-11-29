به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیمزاده نشست هماندیشی رابطان استانی برنامه تدبیر آموزشوپرورش سمنان که بعدازظهر پنجشنبه در مجتمع رفاهی فرهنگیان شهمیرزاد برگزار شد، بابیان اینکه تحقق تحول بنیادین آموزشوپرورش نیازمند تغییر نگرش مدیران است، تأکید کرد: اجرای مناسب برنامه تدبیر نیازمند ضرورتهایی است که در سایه انجام آن میتوانیم شاهد اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش باشیم.
وی افزود: برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزشوپرورش معلمان و مدیران مدارس نقش محوری و مؤثری دارند.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزشوپرورش همچنین انجام طرح تحول را در سایه همافزایی و همراهی تمامی اعضای خانواده آموزشوپرورش میسر دانست و گفت: برای اجرای مناسب برنامه تدبیر، ایدههای مختلف در سطوح متفاوت میتواند چاره گشا باشد.
کیفیتبخشی به آموزشهای ابتدایی
مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان نیز در این نشست بابیان اینکه تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزشوپرورش نیازمند چرخشهای وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در مجموعه آموزشوپرورش است، گفت: نگاه اصلاحی و تحولی مستمر به برنامههای آموزشی نیازمند تحقق این سند مهم است.
محمد دستورانی در ادامه به اهمیت نقش خانوادهها و معلمان در مقطع ابتدایی اشاره داشت و گفت: اگر کیفیتبخشی آموزشوپرورش در دوره ابتدایی رقم بخورد خانوادهها به دنبال کتابهای درسی و کمکآموزشی و توجه صرف به آموزش فرزندان خود نخواهند رفت.
وی در آخر ادامه داد: اجرای برنامههای تحولآفرین در دوره ابتدایی برای تحقق سند تحول بنیادین آموزشوپرورش اهمیت دارد.
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