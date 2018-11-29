به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان بعدازظهر پنج شنبه در اجلاس مشورتی روسای شورای شهرهای کشور بابیان اینکه در دنیای امروز دستیابی به پیشرفت؛ مستلزم بهره‌مندی از عقلانیت، مشارکت عمومی و حضور مردم در صحنه است، گفت: بر اساس نتایج پژوهش‌های علمی؛ مشارکت مردم در اداره امور و تصمیم‌گیری ها، عامل مهمی برای ارتقاء سطح زندگی اجتماعی آنان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در دین مبین اسلام نیز بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت دادن آنها در تصمیم‌گیری و اجرای امور با همراهی آحاد مردم تأکید شده است، گفت: در دنیای کنونی شهرها به پدیده‌هایی پیچیده و چندوجهی تبدیل شده‌اند.

گردان بابیان اینکه شهر بدون انسان به تلی منظم از مصالح و تکنولوژی تبدیل می‌شود که فاقد فرهنگ و اندیشه است، گفت: وجه فرهنگی انسان موجب ایجاد تعاملات بین افراد و جوامع می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ارتقاء کیفیت این تعاملات؛ هدف اساسی در زندگی به شمار می‌آید اما متأسفانه در سال‌های گذشته در خیلی از کشورها، از جمله در ایران توسعه پایدار و متوازن محقق نشده است، ادامه داد: امروزه اهمیت و جایگاه شوراها و شهرداری‌ها در توسعه شهر بر هیچ کس پوشیده نیست.

رئیس شورای شهر همدان با بیان اینکه شوراها و شهرداری‌ها با توجه به وظایف متعدد و گوناگونی که مطابق قانون برای سازمان‌دهی امور مختلف شهرها بر عهده دارند، دارای جایگاه ویژه‌ای در سطح مدیریت شهری و برای عموم شهروندان هستند، گفت: شوراها از لایه‌ها و سطوح پایین و یا میانی جامعه تشکیل می‌شوند و درک بهتری برای شناخت و تجزیه‌ و تحلیل نارسایی‌ها و عملیاتی شدن ظرفیت‌های موجود در هر منطقه دارند.

رئیس شورای شهر همدان اضافه کرد: از سوی دیگر، شوراها به‌درستی نمایشی از یک نظام تماماً مردمی را ارائه می‌کنند و اگر برای دیگر نهادها داشتن پیشینه سیاسی و مدیریتی لازم است اما اعضای شوراها مردم عادی هستند که از سوی همشهریان خود برای اداره بهتر محل زندگی خود انتخاب می‌شوند.

گردان با اشاره به اینکه وجود نزدیکه به ۱۲۰ هزار نفر به‌عنوان اعضای شوراها و منتخب مردم در سراسر کشور، سرمایه بسیار بزرگی است چراکه این افراد آمده‌اند تا برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند تا در کشور تبعیض نباشد و با نظارت آنها برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، امور رفاهی به خوبی در سطح شهرها و روستاها اجرا شود، گفت: علیرغم همه این موارد، باید اذعان کرد شوراها هنوز در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته‌اند و به اندازه‌ای که شایسته نقش بی‌بدیل آنهاست، مورد توجه نبوده‌اند.

وی اضافه کرد: وجود چالش‌هایی نظیر استمرار تفکر از بالا به پایین، فقدان مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری، عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مدیریت شهری در اداره امور شهرها، فقدان قوانین مؤثر به‌ویژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، بازآفرینی شهری و توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد شهری، چالش‌های درآمدی و فقدان درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها، تضعیف روزافزون جایگاه شوراها و گرفتن اختیارات قانونی این نهاد مردمی و عدم تناسب بین اختیارت و انتظارات از مجموعه مدیریت شهری همگی باعث شده که شوراها نتوانند کارکرد واقعی خود را در جامعه داشته باشند.

گردان تاکید کرد: مهمترین راه برون‌رفت از شرایط موجود، توجه به جایگاه و نقش مدیریت شهری و مشارکت مؤثر مردم در اداره امور شهرهاست.

رئیس شورای شهر همدان همچنین بابیان اینکه بنابر مصوبه های قانونی طی برنامه ششم، ساماندهی نیروهای شهرداری ها یک ضرورت بدیهی است، گفت: این مسئله باید حل شود و امنیت شغلی کارکنان مورد توجه قرار گیرد.

وی بابیان اینکه تمامی کارکنان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه مدیریت شهری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و از حقوق و مزایای این قانون برخوردار هستند، گفت: شهرداری‌ها به عنوان یکی از محوری‌ترین نهاد در این حوزه که بیشترین فعالیت‌های عملیاتی و خدمات‌رسانی با شهروندان را بر دوش خود دارند، متأسفانه از مزایای قانون موصوف محروم بوده و در بین تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در حوزه مدیریت شهری از حداقل پایه حقوق و کمترین مزایا برخوردارند بنابراین تبدیل وضعیت کارمندان شهرداری براساس مصوبات، باید مدنظر قرار بگیرد.

گردان ابراز امیدواری کرد: با توجه به جایگاه شوراها در نهادهای قانون‌گذاری، تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در این اجلاس به بخشی از مشکلات مردم رسیدگی کرده و برای حل آنها چاره‌اندیشی صورت گیرد.