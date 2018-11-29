شهرستان لنده پایلوتی برای اجرای طرح منطقه نمونه اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد احمدی افزود: این طرح در قلعه گنج استان کرمان نیز اجرایی شده و با هدف انتقال تجربیات قلعه گنج به استان بازدیدی از این منطقه به عمل آمد.

وی بیان داشت: طبق تفاهمنامه‌ طرح پایلوت اقتصادی لنده با بنیاد علوی قراراست، کاری شبیه به آن چه که بنیاد علوی در قلعه گنج کرمان برای توسعه آن منطقه انجام داده در لنده نیز انجام گیرد و این منطقه پایلوتی برای توسعه دیگر مناطق استان شود.

استاندار تصریح کرد: در این بازدید تلاش بر این است تا طرح شهر نمونه اقتصاد مقاومتی شهرستان لنده که با مشارکت بنیاد علوی برای توسعه در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشت و درمان وارد مرحله اجرا شده به یاری خداوند متعال در کنار تجربیات و دستاوردهای قلع گنج کرمان فرآیند اجرای آن تقویت شود.

وی با بیان اینکه، این طرح به عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح است و با تکیه بر داشته های محلی مردم منطقه وبهره گیری از ظرفیت بخش غیردولتی اجرا می شود، افزود: کسب تجربیات ملی در کنار توانمندی های بومی و استانی برای اجرای این طرح لازم است.

احمدی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی در این بازدید میدانی و با هماهنگی مسئولین در استان کرمان از فرآیند اجرای بخشهای مختلف طرح قلع گنج آشنا خواهند شد و با حرکت سازنده ای که در لنده آغاز شده قصد داریم همه توان و تلاشمان را به کار بندیم تا این پروسه با موفقیت به سرانجام رسد و گامی برای محرومیت زدایی و رشد استان باشد.

احمدی با بیان اینکه این طرح مورد تاکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و دولت است، گفت: مدیریت کشوری این طرح در شهرستان لنده و مهندسین مشاور این بنیاد متناسب با مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری شهرستان و بر گرفته از الگوی اقتصاد مقاومتی با همکاری دستگاه های اجرایی استان و شهرستان برنامه های خود را آغاز کرده اند.

استاندار تصریح کرد: از این فرصت استفاده می کنیم و همه توان، ظرفیت ها را بکار می بندیم و تمام فکر، اندیشه و دغدغه مان در استان این خواهد بود که با اراده پای کار برویم و این طرح را به نحو شایسته به انجام رسانده و برای توسعه سایر مناطق در استان امید، انگیزه و فرهنگ کار و تلاش ایجاد کنیم.