پرچم ژاپن در ورزشگاه دیده نشد/ کری جالب هواداران ماشین سازی

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته چهاردهم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه با دیدار تیم های فوتبال ماشین سازی و پرسپولیس در تبریز آغاز شد که این بازی تا دقیقه ۸۵ با تساوی بدون گل در جریان است.

هواداران ماشین سازی به شکل جالبی به پرسپولیسی ها کری خواندند و تیم کاشیما را تشویق کردند.

این تشویق ها با حرکات جالب بازیکنان تیم پرسپولیس همراه بود.

سکوهای متعلق به هواداران تیم پرسپولیس به طور کامل پر شد و برخی از هواداران این تیم در بیرون از استادیوم مانده ‌اند که توسط مأموران نیروی انتظامی اجازه ورود به ورزشگاه را دریافت نکردند.

در اوایل نیمه دوم کنعانی‌ زادگان درگیری لفظی با علی علیپور داشت که این موضوع پیش از تبدیل شدن به درگیری فیزیکی با دخالت سایر بازیکنان ختم به خیر شد.

در اواخر بازی تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه توسط گوینده، ۶ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام شد.

دخسوس دروازه بان تیم ماشین سازی نیز در اعتراض به تصمیمات داور به وی معترض بود.

دو دستیار رضا مهاجری که در بازی قبلی اخراج شده بودند نیز از سکوی تماشاگران شاهد بازی هستند.