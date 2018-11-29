به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی عصر پنجشنبه در دیدار عدهای از طلاب و فضلای حوزه علمیه که در مؤسسه علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با اشاره به اینکه مرگ، مرض و فقر افسار غرور و خودخواهی بشر را مهار میکند، گفت: کسانی که دچار غرور و غفلت میشوند از هدف خلقت بیخبرند. در حالی که بدترین دشمن انسان غرور و هوای نفس است.
وی با تأکید بر اینکه شیطان از همه جهات دشمن انسان است، گفت: بر اساس آیات و روایات شیطان دشمن جسم، روح، دین و آبروی انسان است.
آبرو امانت خداوند نزد انسان
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با تصریح این مطلب که شیطان به کفر و ایمان انسان کاری ندارد و در همه محیطها رخنه میکند، اظهار کرد: مهمترین هدف شیطان برای نابودی انسان سلب آبرو و رسوایی بشر است و در این مسیر به کفر و ایمان کسی کاری ندارد.
وی با بیان اینکه خداوند ثواب را در قبال کار نیک ارزانی میکند، افزود: هر عمل زشت و گناهی که از انسان سر بزند نفس انسان مقصر است و اعضا و جوارح ابزاری بیش نیستند.
آیت الله جوادی آملی با اشاره به اینکه اعضا و جوارح با اینکه عامل گناه هستند اما در قیامت اقرار نمیکنند بلکه علیه صاحب خود شهادت میدهند، اظهار کرد: اعضا و جوارح در مقابل انسان آلوده و خلافکار، نقش سربازی را بازی میکنند که مالک خود را محاصره و نابود میکنند.
وی با تأکید بر اینکه آبرو امانت خداوند در نزد انسان است، گفت: برای همین است که مال از دست رفته و خون ریخته شده با رضایت صاحب یا اولیای دم قابل جبران است اما در تجاوز به عنف رضایت خداوند شرط اصلی و نهایی است.
معنی نابینایی در روز قیامت
این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه انسان بدون آبرو حیات ندارد، گفت: هرچند مؤمن آزاد آفریده شده است اما اختیار آبرو دست خداوند است و انسان امین الله است.
وی با اشاره به اینکه محتکرین و ذخیره سازان سکه و طلا همچون موش در قیامت ظاهر خواهند شد، گفت: معنای نابینا ظاهر شدن برخی در قیامت این است که آنها همانطور که در دنیا خیر و خوبی را ندیدند در قیامت هم لیاقت دیدن بهشت و مؤمنان را نخواهند داشت.
مرجع تقلید شیعیان، ایمان و عمل واقعی را نشانه حیات طیبه معرفی کرد و افزود: در کلام امام علی(ع) کسانی از حیات طیبه برخوردارند که مناعت طبع و قناعت دارند.
وی با اشاره به اینکه خداوند از انسان و ملائکه یک چیز میخواهد، گفت: خداوند مسیری را برای فرشتگان فراهم کرده و از انسانها میخواهد برای ملکوتی شدن همان مسیر را فراهم و طی کنند.
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