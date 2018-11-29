سه امتیاز یک بازی سخت را کسب کردیم/ ماشین سازی با سیاست بود

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ عصر امروز پنج شنبه بعداز پیروزی تیمش برابر ماشین سازی تبریز در نشست خبری حاضر شد و به خبرنگاران گفت: یک بازی سخت را پیروز شدیم. به هواداران تیمم تبریک می گویم.

وی سپس در خصوص حریف امروز تیمش گفت: آنها با سیاست بودند، بازی سختی برگزار کردیم و با لیاقت پیروز شدیم. تیمی که در پنج شش بازی گذشته به تساوی رضایت داده بود و به جرأت می‌توانم بگویم از رقبای ما سپاهان و استقلال بهتر بازی کرده بود.

برانکو همچنین با اشاره به اینکه ماشین سازی امروز خوب کار کرد، گفت: ما پنج بازیکن امروز نداشتیم ولی خوب جنگیدیم و گل سه امتیازی به ثمر رساندیم.

سرمربی پرسپولیس با اشاره به اینکه به بازیکنانم افتخار می کنم و تبریک می گویم که تا آخرین لحظات دنبال پیروزی بودند، گفت: همین انگیزه و میل به پیروزی باعث گلزنی ما شد. بازیکنان جوان ما نیز امروز خوب کار کردند و در میدانی سخت خودشان را نشان دادند و طبیعی است که می خواهیم با نتایج بهتر نیم فصل را به پایان برسانیم.

وی در خصوص احتمال جذب بازیکنان جدید در نیم فصل گفت: در نیم فصل آنالیز خوبی می کنیم تا بازیکنان جدید را ببینیم. بازیکنان بالای ۲۳ سال ما تکمیل است.

وی همچنین ادامه داد: ماهینی تا نوروز آماده می شود اما انصاری فعلا شرایط بازی را ندارد. مصدومیت مصلح نیز سبک است و کمال کامیابی نیا هم مشکلی ندارد وبه خاطر محرومیت به تبریز نیامد.

برانکو با تاکید بر اینکه تمرکز تیمش روی لیگ برتر است، ابراز داشت: ما همزمان در دو لیگ ایران و آسیا بازی کردیم و چون در ایران همه تیم ها مقابل ما انگیزه دارند کار سخت می شود.

وی با بیان اینکه ما پنج روز قبل از بازی فینال آسیا با سایپا بازی کردیم ولی گله ای نکردیم، افزود: بازیکنان خسته می شوند. طبیعی است که در این شرایط بازیکن جدید می آوریم.

سرمربی پرسپولیس در خصوص تیم تبریزی نیز گفت: ماشین سازی تیم قوی و با ثباتی است. روند بازی به گونه ای بود که شاید بازی می شد مساوی هم باشد.

وی افزود: به بازیکنان و هوادارانم افتخار می کنم که قهرمان هستیم.

برانکو در خصوص حرکت عجیب عالیشاه و اینکه توپ را به تماشاگران ماشین سازی شوت کرد، گفت: شما فکر می کنید من مربی می گویم از این کارها بکنند؟ من به ‌آن ها فوتبال بازی کردن یاد می دهم و برای همین در سه سال اخیر دو قهرمانی آوردیم و یک نائب قهرمانی کسب کردیم.

وی سپس ادامه داد: امروز واقعا لایق پیروزی بودیم، شانس گل بیشتری داشتیم و بازی را کنترل کردیم و می دانستیم گل می زنیم.

برانکو ایوانکوویچ گفت: نمی خواستیم مساوی کنیم و برای همین بازیکنان کم تجربه را عقب گذاشتیم تا به گل برسیم.

وی سپس در پایان نشست خبری در خصوص رفتن گرشاسبی از پرسپولیس نیز گفت: در جریان این موضوع نیستم و اینها مربوط به دولت ایران است. من از او تشکر می کنم چراکه همگی باهم تلاش کردیم و این موفقیت ها نصیب پرسپولیس شد.