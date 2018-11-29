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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۴۸

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد:

افزایش سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی در طرح های توسعه ای کشور

افزایش سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی در طرح های توسعه ای کشور

اهواز - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از رایزنی برای افزایش سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی در طرح های توسعه کشور خبر داد.

عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری سی و چهارمین دوره اجلاس کومسک اظهار کرد: در این اجلاس که با حضور نمایندگان ۵۷ کشور عضو، پنج کشور ناظر و نمایندگان نهادها و سازمان های بین المللی و کارشناسان ارشد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (کومسک) برگزار شد؛ راهکارهای توسعه هماهنگی و همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای اسلامی و نیز طرح های در دستور کار کومسک بررسی شد.

وی با اشاره به هیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران افزود: به همراه هیات عالی رتبه اقتصادی با حضور محمد خزایی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران به نمایندگی از ایران در این نشست اقتصادی شرکت کرده و خواستار تسهیل تجارت میان کشورهای اسلامی و اختصاص منابع بیشتر و سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی در کشور بودیم.

نماینده مردم آبادان اضافه کرد: علاوه بر این موضوع اختصاص منابع مالی برای پنج طرح مهم کشور از جمله توجه به طرح های علمی و تحقیقاتی، بهسازی شهری و توسعه انرژی نظیر طرح انتقال برق استان خوزستان نیز در دستور کار و رایزنی هیات ایرانی قرار داشت.

 کعبی با اشاره به طرح های در دستور کار کومسک عنوان کرد: همچنین در این نشست تسهیل تجارت با استفاده از مدیریت ریسک گمرگی کشورهای عضو، استفاده از پول ملی در مبادلات اقتصادی کشورهای عضو سازمان نیز در دستور کار قرار گرفت و مصوبات نشست کارشناسان در اجلاس وزیران بررسی و تایید می شود.

نماینده مردم آبادان بیان کرد: علاوه بر این در دو روز برگزاری نشست با پیشنهاد ایران برای میزبانی پنجمین کنفرانس گردشگری سلامت در سال ۲۰۱۹ موافقت شد و از میزبانی ایران برای برگزاری اکسپو حلال در نوامبر ۲۰۱۹ و دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته استقبال شد.

کد مطلب 4471644

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