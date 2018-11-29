افزایش سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی در طرح های توسعه ای کشور

عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری سی و چهارمین دوره اجلاس کومسک اظهار کرد: در این اجلاس که با حضور نمایندگان ۵۷ کشور عضو، پنج کشور ناظر و نمایندگان نهادها و سازمان های بین المللی و کارشناسان ارشد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (کومسک) برگزار شد؛ راهکارهای توسعه هماهنگی و همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای اسلامی و نیز طرح های در دستور کار کومسک بررسی شد.

وی با اشاره به هیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران افزود: به همراه هیات عالی رتبه اقتصادی با حضور محمد خزایی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران به نمایندگی از ایران در این نشست اقتصادی شرکت کرده و خواستار تسهیل تجارت میان کشورهای اسلامی و اختصاص منابع بیشتر و سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی در کشور بودیم.

نماینده مردم آبادان اضافه کرد: علاوه بر این موضوع اختصاص منابع مالی برای پنج طرح مهم کشور از جمله توجه به طرح های علمی و تحقیقاتی، بهسازی شهری و توسعه انرژی نظیر طرح انتقال برق استان خوزستان نیز در دستور کار و رایزنی هیات ایرانی قرار داشت.

کعبی با اشاره به طرح های در دستور کار کومسک عنوان کرد: همچنین در این نشست تسهیل تجارت با استفاده از مدیریت ریسک گمرگی کشورهای عضو، استفاده از پول ملی در مبادلات اقتصادی کشورهای عضو سازمان نیز در دستور کار قرار گرفت و مصوبات نشست کارشناسان در اجلاس وزیران بررسی و تایید می شود.

نماینده مردم آبادان بیان کرد: علاوه بر این در دو روز برگزاری نشست با پیشنهاد ایران برای میزبانی پنجمین کنفرانس گردشگری سلامت در سال ۲۰۱۹ موافقت شد و از میزبانی ایران برای برگزاری اکسپو حلال در نوامبر ۲۰۱۹ و دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته استقبال شد.