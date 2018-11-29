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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۴۸

در قالب کاروان ورزشی انجام شد:

بازدید قهرمانان آسیایی و پاراآسیایی از مناطق عملیاتی جنوب غرب

بازدید قهرمانان آسیایی و پاراآسیایی از مناطق عملیاتی جنوب غرب

آبادان – ۱۲۰ نفر از قهرمانان آسیایی و پاراآسیایی در قالب کاروان ورزشی از مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس در جنوب غرب خوزستان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این قهرمانان با حضور در یادمان والفجر ۸ واقع در شهر مرزی اروندکنار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با آرمان های والای شهدا و امام شهیدان تجدید میثاق کردند.

در این آئین سردار مرتضی قربانی فرمانده لشکر ۲۵ کربلا، کسی که سردار محسن رضایی پرچم بارگاه امام رضا(ع) را به دست او داد تا بر بالای مسجد فاو نصب کند، در مورد عملیات والفجر ۸ که در این منطقه رخ داد، روایتگری کرد.

احمدی  معاون فرهنگی و توسعه قهرمانی ورزش وزارت ورزش و جوانان، مدیر کل امور فدراسیون های وزارتخانه، مسئولان استان خوزستان و منطقه آزاد اروند (آبادان و خرمشهر) این کاروان ورزشی را همراهی می کنند.

کد مطلب 4471648

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