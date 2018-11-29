قهرمانان پاراالمپیک نمادی از قهرمانان ۸ سال دفاع مقدس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید احمدی ظهر امروز در جمع قهرمانان و مدال آوران ورزش کشور در میادین آسیایی و پاراآسیایی که در قالب کاروان فرهنگی ورزشی به منطقه عملیاتی والفجر ۸ در اروندکنار آمده بودند، گفت: همه قدر راهیان نور جامعه ورزش که در میادین مختلف افتخار آفرینی می کنند و پرچم جمهوری اسلامی را به اهتزاز در می آورند، را می دانند.

وی خطاب به ورزشکاران افزود: اگر امروز شما در میادین بین المللی برای کشور افتخار آفرینی می کنید باید بدانید که در دوران ۸ سال دفاع مقدس جوانان همچون شما با نهایت خلوص نیت، شجاعت و رشادت مقابل دشمن متحاوز ایستادند، دشمنی به وسعت جهان و با تجهیزات فراوان و ما کنه با اندک تجهیزات اما با دلهایی قرص و محکم که به خدا توکل داشت و از امام حسین (ع) و شهدای کربلا تاسی می گرفتند در مقابل دشمن متجاوز ایستادند، و نگذاشتند کشور به دست دشمن بیفتد.

معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: صلابت و رشادت رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس سبب سربلندی ایران شد که افتخار بزرگی را برای تاریخ این مملکت رقم زدند.