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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۴۹

معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان:

قهرمانان پاراالمپیک نمادی از قهرمانان ۸ سال دفاع مقدس هستند

قهرمانان پاراالمپیک نمادی از قهرمانان ۸ سال دفاع مقدس هستند

آبادان - معاون فرهنگی و توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، قهرمانان المپیک و پاراالمپیک را نمادی از قهرمانان دوران ۸ سال دفاع مقدس خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید احمدی ظهر امروز در جمع قهرمانان و مدال آوران ورزش کشور در میادین آسیایی و پاراآسیایی که در قالب کاروان فرهنگی ورزشی به منطقه عملیاتی والفجر ۸ در اروندکنار آمده بودند، گفت: همه قدر راهیان نور جامعه ورزش که در میادین مختلف افتخار آفرینی می کنند و پرچم جمهوری اسلامی را به اهتزاز در می آورند، را می دانند.

وی خطاب به ورزشکاران افزود: اگر امروز شما در میادین بین المللی برای کشور افتخار آفرینی می کنید باید بدانید که در دوران ۸ سال دفاع مقدس جوانان همچون شما با نهایت خلوص نیت، شجاعت و رشادت مقابل دشمن متحاوز ایستادند، دشمنی به وسعت جهان و با تجهیزات فراوان و ما کنه با اندک تجهیزات اما با دلهایی قرص و محکم که به خدا توکل داشت و از امام حسین (ع) و شهدای کربلا تاسی می گرفتند در مقابل دشمن متجاوز ایستادند، و نگذاشتند کشور به دست دشمن بیفتد.

معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: صلابت و رشادت رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس سبب سربلندی ایران شد که افتخار بزرگی را برای تاریخ این مملکت رقم زدند.

کد مطلب 4471652

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