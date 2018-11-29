مرز خسروی باید با همکاری عراق بازگشایی شود/کولبری موردتاییدمانیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری امروز (پنجشنبه) در جریان سفر به استان کرمانشاه، در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه که در قصرشیرین و پس از بازدید از مناطق زلزله زده استان برگزار شد، با اشاره به نقش ارزنده مردم استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: مردم این استان حق بزرگی بر گردن ما دارند و نقش آنها در حراست و حفاظت از مرزهای کشور بسیار تعیین کننده بوده است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در ساخت واحدهای مسکونی باید استاندارد و مقاومت بنا به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد تا با یک زلزله دچار خسارت جدی و ریزش نشوند، از زلزله سال گذشته استان کرمانشاه به عنوان حادثه ای تلخ برای ملت ایران یاد کرد و افزود: در این حادثه احساسات همه مردم کشور جریحه دار شد و شکوه بزرگی از بسیج همه مردم ایران برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه به نمایش گذاشته شد.

معاون اول رییس جمهور افزود: مردم ایران همواره در روزهای سخت نشان داده اند که از یک عقبه تمدنی بزرگ برخوردارند و اتحاد و انسجام خود را در دنیا به نمایش گذاشته اند.

وی همچنین با اشاره به حضور رهبر معظم انقلاب در مناطق زلزله زده و نیز حضور رییس جمهور، اعضای هیات دولت و سایر مسئولین کشور، تصریح کرد: انسجام مردم و مسئولین در کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه تحسین برانگیز و قابل تقدیر است.

جهانگیری با اشاره به سازمان‌دهی مناسب و امدادرسانی فوری در تمام روستاهای استان کرمانشاه، گفت: گروه های امداد و نجات تا ساعت ۱۱ روز بعد از حادثه بیش از دو هزار مصدوم را از زیر آوار خارج کردند و این سرعت عمل در امداد و اسکان موقت، توزیع چادرها و نیز در ساخت و ساز واحدهای مسکونی قابل توجه است.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در حادثه زلزله کرمانشاه بیش از صد هزار واحد مسکونی دچار آسیب شد که اتفاق افتاد و ظرف مدت یکسال، احداث بیش از ۲۰ هزار واحد و بازسازی و تعمیر ۶۰ هزار واحد کار بزرگی است که با همت و تلاش شبانه روزی انجام شد.

وی با قدردانی از تلاش های گسترده مجموعه دولت و دیگر نهادهای مسئول، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، نیروهای مسلح و دست اندرکاران بهداشت و درمان بخاطر اقدامات خوب و موثر در رسیدگی فوری به زلزله زدگان و روند بازسازی اضافه کرد: این حجم از ساخت و ساز در مدت زمان یک سال اتفاقی بزرگ و استثنایی در کشور است اما برخی تلاش می کنند با کوچک‌نمایی اقدامات صورت گرفته دل ملت ایران را خالی کنند که این جفایی بزرگ در حق دولت، ملت و مدیرانی است که عاشقانه خدمت می کنند.

وی با تاکید بر لزوم سرعت بخشیدن به روند ساخت و ساز در شهرهای زلزله استان و جبران عقب ماندگی ساخت و ساز مسکن مهر خاطرنشان کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا مردم در فصل زمستان بتوانند در منازل خود ساکن شوند.

جهانگیری خاطرنشان کرد: در سفر قبل سقف تسهیلات پنج میلیون تومان افزایش یافت و در صورتی که ارزیابی ستاد مدیریت بحران این باشد که لازم است سقف تسهیلات باز هم افزایش پیدا کند، با توجه به توانایی نظام بانکی در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به درخواست مردم و مسئولین استان برای بازگشایی مرز خسروی افزود: باید با همکاری دولت عراق تدبیری پایدار برای بازگشایی مرز خسروی در نظر گرفته و اجرا شود.

وی همچنین از کولبری به عنوان حمل یک بار سنگین توسط یک انسان یاد کرد و با بیام اینکه کولبری کاری سخت و طاقت فرساست که مورد تایید ما نیست، خاطرنشان کرد: دولت برای حفظ کرامت مرزنشینان برنامه های خوبی دارد تا درآمد مناسبی برای مردم مناطق مرزی ایجاد شود.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که استان های مرزی کشور نقش بی نظیری در اقتصاد ملی ایفا می کنند گفت: استان کرمانشاه نیز نقش بسیار مهمی در مبادلات تجاری کشور دارد و یکی از امتیازات در دوران تحریم، کشورهای همسایه ای هستند که که مرز طولانی با جمهوری اسلامی ایران دارند.

جهانگیری افزود: استان های مرزی کشور باید آنچنان مبادلات تجاری قوی و گسترده با کشورهای همسایه برقرار کنند که آمریکایی ها حتی تصور نکنند که می توانند کشور بزرگی مانند ایران را که با پانزده کشور همسایگی دارد حبس و تحریم کرده و آن را تسلیم خود کنند.

معاون اول رئیس جمهور کشور عراق را یکی از کشورهای دوست جمهوری اسلامی ایران برشمرد و با اشاره به رابطه صمیمانه میان تهران و بغداد گفت: با وجود کشورهای دوست و برادر در اطراف ایران می توانیم همه نیازها و کمبودهای خود را تأمین کنیم.

وی تصریح کرد: استان های مرزی باید به گونه ای برنامه ریزی کنند و سطح مبادلات تجاری را افزایش دهند که آمریکا متوجه شود نمی تواند با زبان تهدید و تحریم با ملت ایران سخن بگوید.

جهانگیری ادامه داد: آنها باید با زبان احترام و تعامل پیش بیایند تا بتوانند با ملت ایران که ملتی اهل منطق است گفتگو کنند؛ اما اگر بخواهند با زبان تهدید سخن بگویند ما موظف هستیم که در مقابل آنها بایستیم و نشان خواهیم داد که ملت ایران ملتی شکست ناپذیر است.

در این‌ جلسه استاندار کرمانشاه نیز گزارشی از روند بازسازی آسیب های زلزله سال گذشته و تعداد واحدهای احداث و بازسازی شده ارائه کرد و گفت: در بازدید از واحدهای تازه احداث شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیچ‌گونه تخریبی ناشی از زلزله روزهای گذشته مشاهده نشد که باید از بنیاد مسکن قدردانی شود.

وی افزود: در زلزله اخیر فقط چند نفر بدلیل مصدومیت در بیمارستان بستری شدند و تلفات جانی نداشتیم.

استاندار کرمانشاه همچنین مشکلات و مسائل پیش روی بازسازی نظیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی و ضرورت بالا بردن سقف تسهیلات بانکی بلاعوض برای جبران افزایش قیمت ها را یادآور شد و پیشنهاداتی را برای رفع موانع پیش رو و جبران کسری اعتبارات مطرح کرد.

در این جلسه که وزیر راه و ‌شهرسازی، رییس سازمان مدیریت بحران کشور، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و برخی مدیران استانی نیز حضور داشتند، گزارش های مختلف در خصوص روند بازسازی ها و اسکان مردم مناطق زلزله زده ارائه شده و تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.

گفتنی است، معاون اول رییس جمهور پس از شرکت در این جلسه در جمع خبرنگاران، با تاکید بر اینکه ستاد مدیریت بحران باید تا اوایل هفته آینده برآورد اولیه خسارت های زلزله اخیر ۶.۴ ریشتری غرب کرمانشاه را انجام دهد، گفت: با ارائه گزارش ستاد از برآورد خسارات و پیشنهاد استان، دولت نیز می‌تواند در یکی از جلسات هیات وزیران مصوبه ای در این خصوص ارائه دهد.

وی افزود: اگر چه در زلزله ۶.۴ ریشتری اخیر تلفات جانی نداشتیم اما باید به خسارت های آن توجه کنیم و در صورت لزوم فرصت دوباره برای امهال وام ها داده شود و کمک های بیشتری ارائه گردد.

جهانگیری با اشاره به بازدید امروز خود از شهرستان های قصرشیرین و گیلانغرب گفت: برخی واحدهایی را که مردم در زلزله گذشته آسیب دیده و تعمیر کرده بودند در زلزله اخیر آسیب دیده و دوباره نیاز به تعمیر داشت و برخی واحدها نیز باید تخریب و احداث شود که نکته مهم در این زمینه این است که اگر واحدها با قدرت و مهندسی و بصورت اصولی ساخته شود، شاهد تلفات و خسارت نخواهیم بود و این یک پیام برای همه است چون کشور ما روی گسل زلزله قرار دارد و باید به سرعت به سمت بازسازی واحدهای فرسوده برویم تا دغدغه ای نداشته باشیم.

معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به سالگرد زلزله ۷.۳ ریشتری سال گذشته غرب کرمانشاه گفت: توزیع ۱۰۰هزار تخته چادر برای اسکان اضطراری و ۲۰ هزار عدد کانکس برای اسکان موقت و همچنین ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی و تعمیر ۵۵ هزار واحد تعمیری کاری بزرگ است زیرا ساخت و تعمیر ۱۰۴ هزار واحد آسیب دیده نیاز به یک برنامه ریزی طولانی و گاهی چند سال زمان دارد که ظرف کمتر از یک سال انجام شده است.

جهانگیری گفت: البته ساخت تعدادی از واحدها هنوز باقی مانده که نیاز به بازسازی دارند که در چند ماه آینده همه واحدهای روستایی و تا سال ۹۸ واحدهای شهری به طور کامل تکمیل و ساخته خواهند شد.