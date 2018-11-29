یک هزار معلول از خدمات توانبخشی بهزیستی قزوین استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، راحله جاتن معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: با وجود معلولان جسمی حرکتی، ذهنی، روانی، مزمن و کسانی که با مشکلات بینایی وشنوایی روبرو هستند باید با توزیع امکانات و بسترسازی کاری کنیم تا همه شهروندان سالم و معلول بتوانند در شهر تردد و براحتی از خدمات برخوردار شوند.

وی افزود:برای برخورداری افراد دارای معلولیت از خدمات توانبخشی و تسهیلات اولین گام تشکیل پرونده برای معلولان است تا ابتدا معلولیت درجه بندی و کد داده شود و سپس نیازسنجی صورت گیرد.

جاتن بیان کرد: باید با فرهنگ سازی نگرش جامعه نسبت به معلولان تغییر کند و در کنار محدودیت ها به توانمندی این گروه هم توجه شود.

معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: خدمات تخصصی ارائه شده در بهزیستی بیشتر از مستمری و کمک های موردی است و با وجود سه دفتر توانبخشی، مراقبتی و مراکز روزانه و شبانه برای توانمندسازی اقدام می شود.

برخورداری یک هزار نفر از خدمات توانبخشی

وی گفت: ۷ مرکز سالمندان با ظرفیت ۳۶۰ نفر، تعداد ۸ مرکز نگهداری معلولان ذهنی زیر ۱۴ سال با ظرفیت ۴۱۰ نفر، یک مرکز نگهداری افراد جسمی حرکتی با ظرفیت ۴۰ نفر، یک خانه کوچک معلولان ذهنی به ظرفیت ۲۰ نفر و ۴ مرکز نگهداری بیماران مزمن روانی با گنجایش ۲۵۰ نفر در مجموع ۲۱ مرکز شبانه روزی از جمله امکاناتی است که در اختیار معلولان و افراد تحت پوشش استان قرار دارد.

جاتن گفت: همچنین ۲۰ مرکز روزانه شامل: ۴ مرکز سالمندان با ظرفیت ۲۰۰ نفر، تعداد۶ مرکز معلولان ذهنی با ظرفیت ۳۴۰ نفر، تعداد ۶ مرکز جسمی حرکتی با ظرفیت ۳۰۰ نفر، یک مرکز نگهداری بیماران روانی با گنجایش ۵۰ نفر، یک مرکز ضایعه نخاعی با ظرفیت ۵ نفر، یک مرکز نگهداری کودکان ناشنوا و کم شنوا با ظرفیت ۵۰ نفر و یک مرکز نگهداری کودکان اتیسم به ظرفیت ۵۰ نفراست که در اختیار معلولان قرار دارد.

وی بیان کرد: ۵ مرکز ویزیت درمنزل با ظرفیت ۲۳۰ نفر، دو مرکز مراقبین در منزل با ظرفیت اسمی ۲۴۰ نفر، دو مرکز و کارگاه تولیدی حمایتی با گنجایش ۹۰ نفر وی افزود: بی از یک هزار معلول به صورت مستمر از خدمات مراکز توانبخشی بهزیستی استان قزوین استفاده می کنند.

جاتن اظهارداشت: از سوی بهزیستی برای هر فرد در مراکز روزانه بهزیستی مبلغ ۴۰۰ هزار تومان یارانه می دهیم و از مردم ۱۸۰ هزار تومان دریافت می شود که هزینه این خدمات در بخش خصوصی ماهانه یک میلیون و۲۰۰ هزار تومان است.

وی بیان کرد: در بخش ویزیت در منزل در هر ماه ۴ نوبت ویزیت از هر مددجوی تحت پوشش صورت می گیرد که ۲۴۰ نفر از خدمات استفاده می کنند.

جاتن اظهارداشت: طرح مراقبین از طرح های موفق بهزیستی است که باید گسترش یابد و افراد بیشتری بتوانند از خدمات آن برخوردار شوند.

وی بیان کرد: در مراکز کارگاه حمایتی با ظرفیت ۹۰ نفر مددجویان با بسته بندی، باغبانی، تولید گل و گیاه، جوراب بافی، اتوکشی آشنا میشوند.

جاتن تصریح کرد: درمناسب سازی محیط زندگی و خودروی معلولان ۵۳ نفر خدمات گرفتندوبرای هر فرد ۴ میلیون تومان هزینه شده و یک کلاس اموزشی تولید وسایل کمک توانبخشی برای دسترسی معلولان به امکانات زندگی برگزار شده تا این افراد خودشان را اداره کنند.

جاتن اظهارداشت: جلب مشارکت خیرین برای ارائه خدمات بهتر و کیفی تر به افراد تحت پوشش در برنامه های بهزیستی قرار دارد و در این راستا استفاده از وسایل توانبخشی با کیفیت بالا در اولویت است.

۱۰ میلیارد تومان اعتبار توانبخشی استان قزوین

وی در ادامه گفت: اعتبارات معاونت توانبخشی ۱۰ میلیارد تومان است اما در بخش درمان فقط ۸۰ میلیوم تومان داریم که جوابگوی نیازها نیست.

جاتن اظهارداشت: در کمک های موردی تاکنون ۷۳۰۰ نفر تحت پوشش قرار گرفته اند و امسال ۱۰۰ میلیون تومان کمک موردی پرداخت شده و۱۵۰ میلیون تومان نیز به تسهیل گران داده شده است.

وی گفت:امسال شناسایی افراد معلول در ۱۰ موسسه مردم نهاد فعال در حوزه معلولان ذهنی، ضایعه نخاعی، جسمی، حرکتی، سالمندان و بیماران روانی صورت می گیرد.

اجرای طرح (CBR) در همه روستاهای استان قزوین

جاتن تصریح کرد: برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه روستایی (CBR) از سال ۸۰ با پوشش کامل و ۱۰۰ درصدی همه مناطق روستایی(۹۵۲ روستا) در استان قزوین اجرا شده و ۷۳۰۰ نفر تحت پوشش خدمات آن قرار دارند.

وی بیان کرد: این برنامه با همکاری مجتمع های خدماتی بهزیستی، تسهیلگران، فرمانداری ها و دانشگاه علوم پزشکی، دهیاری ها، خانه های بهداشت، شوراهای توانبخشی و گروه های خودیاراجرا شده است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین یادآورشد: برای کاشت حلزون ۳ میلیون تومان کمک هزینه از سوی بهزیستی داده می شود که امسال ۱۳ نفر کاشت حلزون انجام داده اند و ۳ هزار دستگاه وسایل کمک توانبخشی هم بین معلولان توزیع شده است.

وی اظهارداشت: همچنین ۱۳۲ نفر به مراکز توانبخشی خصوصی ارجاع شدند و با پرداخت شهریه دانشجویی به ۲۱۹ نفر تلاش کرده ایم تا ۷۹ درصد هزینه دانشجویی را تامین کنیم.

پرداخت ۵۶۲ میلیون تومان حق پرستاری در منزل برای معلولان

جاتن در ادامه گفت: امسال به ۳۷۶ نفر حق پرستاری داده می شود و تاکنون ۵۶۲ میلیون تومان برای نگهداری از ۳۷۶ نفراز افراد معلول و بیمار در منزل به عنوان حق پرستاری داده شده است.

وی از معافیت سربازی خانواده های معلولان هم خبرداد و اظهارداشت: تاکنون تعداد ۲۲۰ نفر از معافیت سربازی برخوردار شده اند و امسال ۸۰ میلیون تومان اعتبار برای درمان پیش بینی شده که جوابگوی نیازها نیست.