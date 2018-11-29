پرداخت ۷۰هزارمیلیاردریال تسهیلات اشتغال روستایی دربانک هاتصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری روز پنجشنبه در کارگروه تخصصی مشترک اشتغال استان مرکزی و سه شهرستان تفرش، آشتیان و فراهان در محل فرمانداری فراهان با بیان اینکه مجموع طرح های اشتغالزای روستایی کشور ۱۳۰ هزار طرح است، عنوان کرد: میزان تسهیلاتی که متقاضیان این طرح ها تقاضا کرده اند بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد ریال است که ۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی کشور در بانک های عامل تصویب و بخش قابل توجهی نیز پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: میزان تعهد وزارتخانه برای اشتغال روستایی ۶۰ هزار میلیارد ریال است که تاکنون ۷ هزار میلیارد ریال مصوب و بخش قابل توجهی از آن پرداخت شده بیشتر این تسهیلات نیز در بخش های خدمات، آی تی، گردشگری، معادن کوچک، کشاورزی و دامپروری پرداخت شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با توجه به نوسانات قیمت ارز و بالا رفتن قیمت آن و با توجه به اینکه طرح های اشتغال روستایی پیش از افزایش نرخ ارز تنظیم و ارائه شده تلاش کرده‌ایم تا بتوانیم میزان تسهیلات متقاضیانی که تسهیلات دریافت نکرده اند را افزایش دهیم.

منصوری در ادامه با بیان اینکه تجمع‌ کسب و کار روستایی، هر روستا یک محصول و خوشه بندی تولیدات روستایی رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است خاطر نشان کرد: این موارد در تمامی استان ها باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم اشتغال پایدار در روستاها را ایجاد کنیم.

وی افزود: از دیگر اقدامات مهمی که توسط این وزارتخانه هم اکنون در ۹ استان کشور اجرایی شده الگوی توسعه مشاغل خانگی است که در سایر استان ها نیز عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ارائه ضمانتنامه بانکی از مهمترین مشکلات متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی است، اضافه کرد: این مسئله با جدیت از سوی وزارت تعاون در حال پیگیری است.

منصوری بیان داشت: هدف از پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات ایجاد اشتغال است و این مهم باید در این زمینه هزینه شود و اینکه افراد برای معیشت خود به دنبال این تسهیلات بروند درست نیست و بانک ها این تسهیلات را نباید در این بخش پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه ۴ هزار و ۴۰۰ روستا از ۴۹ هزار روستای کشور به عنوان روستای کانونی انتخاب شده تصریح کرد: تا سال آینده یک هزار روستا از این چهار هزار و ۴۰۰ روستا معرفی خواهد شد.

در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی نیز با بیان اینکه قانون اشتغال پایدار در سطح ملی به یک میدان مسابقه تبدیل شده گفت: این روند اساس اجرای این طرح را با مشکل مواجه کرده زیرا این مهم باید بر اساس ساز و کار علمی و منطقی انجام شود تا اشتغال پایدار و مولد را ایجاد کند.

سعید فرخی اضافه کرد: متاسفانه سطح انتظار متقاضیان در این طرح بالا بوده و در اجرای این طرح به مهارت آموزی و مسائل مربوط به فنی و حرفه ای به درستی توجه نشده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه بیشترین میزان پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی مربوط به کشاورزی و دامپروری است و بخش های مهمی از قبیل آی تی، حمل و نقل و ورزش هنوز مورد استقبال واقع نشده است.