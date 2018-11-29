بازیکنانم با لبخند و اعتماد به نفس وارد شدند/ فشار روی ما بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر پس از پیروزی سه بر صفر امشب استقلال تهران مقابل صنعت نفت آبادان در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی تهران گفت: مهمترین چیز برای ما کار و روحیه تیمی است. در این مدت که تیم ملی اردو داشت ما تمرینات خیلی خوبی داشتیم و نقاط ضعف را برطرف کردیم. در بازی امروز هافبک های ما گلزنی کردند. به تیمم تبریک می گویم.

وی ادامه داد: هافبک های ما خیلی خوب بازی کردند. طارق می دانست که در این بازی برابر هموطنش کرارجاسم بازی می کند. قبل از بازی با طارق صحبت کردم و وقتی گل زد کنار زمین آمد و باهم صحبت کردیم. به او گفته بودیم که چطور باید بازی کند. فرشید باقری هم خیلی خوب بازی کرد چرا که برایش مهم بود. گل صیادمنش هم خیلی خوب بود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران افزود: همانطوریکه می دانید قبلا هم گفته بودیم باید بازی با استاندارد بسیار بالایی را از خود به نمایش بگذاریم.

سرمربی استقلال تهران دربار ه عملکرد طارق همام و اسماعیلی اظهار داشت: آنها گل های بسیار مهمی را برای ما به ثمر رساندند. فوتبال خیلی خوبی را ارائه دادیم. به طارق گفتم تا حالا در عراق گل زدی که گفت بله! گفتم پس چرا شوت نمی زنی. شاید زمین بزرگ و دروازه کوچک است.

وی افزود: همیشه فشار روی استقلال بالاست. پس از پیروزی یک بر صفر مقابل استقلال خوزستان اعتماد به نفس بازیکنان بسیار بالا بود و با لبخند وارد شدند. کارهایی که در تمرینات انجام دادیم را خیلی خوب در زمین پیاده کردیم و از این بابت خیلی خوشحالم.

وی درباره عملکرد اللهیار صیادمنش تصریح کرد: قبل از بازی درباره بازیکنان جوان صحبت کردید. به شما گفتم صیادمنش در لیگ بازی کرده و در تیم امید هم در عمان بازی کرد که کمی خسته بود. به همین خاطر نباید از ابتدا بازی می کرد. بازیکنان جوان باید قدم به قدم به کار تیمی مان اضافه شوند.

شفر افزود: از برخی اتفاقاتی که برای بازیکنان ما رخ می دهد گاهی ناراحت می شوم. باید از گرو مثال بزنم. او در بازی قبلی دو پاس عالی داد اما گل نزد. او بازیکنی است که استقلال را خیلی دوست دارد. من مثل پدر دست همه بازیکنان را می گیرم. من در عمر کاری ام ندیدم رفتاری که با گرو انجام شده است. هفته بعد در این خصوص صحبت می کنم.

سرمربی اسنقلال تهران در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی برای مرتضی تبریزی افتاده است که از او استفاده نمی شود افزود:راجع به گرو باید بگویم امروز صبح شرایط خوبی نداشت چون اتفاقات خوبی برایش رخ نداده بود. اگر میلاد زکی پور کارت نمی گرفت او را شاید به مسابقه می آوردیم. درباره تبریزی باید بگویم هر بازیکنی که در تمرینات بجنگد و خودش را نشان دهد از او استفاده خواهیم کرد.

شفر در خصوص حریفان استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا افزود: در کنفرانس قبلی همکار شما همین سوال را ار من پرسید.شاید مشکل قرعه کشی من بودم. اگر همان تیمی که ذوب آهن را پارسال در آسیا برد را حفظ می کردیم این ما بودیم که به فینال می رسیدیم. با فوتبال خوب و پاس های خوب می توان به موفقیت های بیشتر رسید. من هیچ ترسی از العین و الهلال ندارم. ما هر روز تلاش می کنیم بهتر از قبل باشیم. پارسال هم می گفتند موفق نمی شویم اما به این مهم رسیدیم.

وی در پایان خاطر نشان ورد: از هوادران تیمم تشکرمی کنم. خیلی خوب از ما حمایت کردند و هر وقت آنها را می خواستیم به درد تیممان خوردند.

ادامه داد....