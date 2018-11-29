خوشحالی هواداران استقلال و صحبت شفر با سرمربی حریف

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال و صنعت نفت آبادان از هفته چهاردهم لیگ برتر با پیروزی سه بر صفر استقلال به پایان رسید. حاشیه های پایان این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* پس از پایان دیدار، وینفرد شفر دقایقی با سرجیو به طور اختصاصی در گوشه ای از زمین صحبت کرد.

* سرمربی استقلال با چرخاندن شال آبی به سمت هواداران رفت و به ابراز احساسات آنها پاسخ گفت.

* هواداران استقلال که از این پیروزی بسیار خوشحال بودند، صیادمنش و روح الله باقری را بیشتر از سایر بازیکنان مورد تشویق قرار دادند.

* طرفداران استقلال با تشویق ایسلندی از بازیکنان خود بابت این پیروزی تشکر کردند.

* هنگامی که شهاب گردان به سمت رختکن می رفت، هواداران استقلال علیه او شعار دادند که این بار رحمتی از هواداران خواست به دروازه بان صنعت نفت توهین نکنند.

* در پایان بازی، بازیکنان استقلال به رختکن نرفته و دقایقی تیم خود را مورد تشویق قرار دادند.

* کاپیتان استقلال، بازیکنان را جمع و همگی به سمت هواداران رفته تا به ابراز احساسات آنان پاسخ بدهند.