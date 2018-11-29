توسعه پایدار با گسترش منابع تولید انرژی پاک رابطه مستقیم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نجفی پیش از ظهر روز پنجشنبه در همایش اصول طراحی نیروگاه های فتو ولتائیک و رونمایی از اولین درخت خورشیدی چند منظوره ترکیبی کشور در اراک اظهار داشت: نقطه کلیدی توسعه پایدار، تعامل پایدار بین انسان اجتماعی و زیربخش‌های زندگی اجتماعی با موضوع طبیعت است و به همین لحاظ اهمیت این بخش بسیار است.

رئیس دانشگاه صنعتی اراک افزود: اگر بخواهیم منبع تولید انرژی را از این زاویه به سمت توسعه پایدار هدایت کنیم، باید شیوه های تولید انرژی را با شیوه های طبیعی، به طبیعت نزدیک کنیم.

نجفی ادامه داد: یعنی اگر فرض کنیم انرژی هسته ای تولید می کنیم باید به سمت جوش حرکت کنیم، نه اینکه به سمت شکاف هسته ای هدایت شویم.

وی بیان داشت: بنابراین باید انرژی خورشیدی را به عنوان یک منبع بزرگ که در واقع موجب زایش حیات و تداوم حیات و حرکت به شمار می رود، منبع انرژی قرار بدهیم، چرا که تولید دیگر انرژی ها عامل آلایندگی فضای زیستی انسان ها و محیط زیست است و شرایط طبیعت را بر هم می زند. دستیابی به انرژی پاک از جمله اهداف جامعه و بشریت امروز است که در این زمینه تلاش بسیاری انجام می دهند و باید در دستور کار ما نیز قرار گیرد.

رئیس دانشگاه صنعتی اراک چهار منبع بهره مندی از انرژی شامل مصارف خانگی، حمل و نقل، واحدهای صنعتی و خود انرژی را از عوامل آلایندگی زیست محیطی عنوان کرد و افزود: در بین این چهار منبع مساله تولید انرژی نسبت به بقیه منابع در آلایندگی محیط زیست سهم بیشتری دارد.