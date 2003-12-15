صدام خطاب به مامور سازمان سيا : عراق سلاح كشتار جمعي ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر اين روزنامه به نقل از يكي از ماموران سازمان سيا اعلام كرد: صدام در بازجويي اوليه پس از دستگيري خود گفت : عراق سلاح كشتارجمعي ندارد .
اين مامورسيا گفت : هنگامي كه از صدام سوال شد آيا حكومت تو سلاح كشتار جمعي دراختيار داشت وي با لحني تند پاسخ داد: نه هرگز، آمريكا سلاح كشتار جمعي را بهانه كرد تا با ما وارد جنگ شود .
اين روزنامه آمريكايي به نقل از اين مسئول سيا كه از صدام بازجويي كرده بود ، اعلام كرد: بازپرس از صدام پرسيد : اگر سلاح كشتار جمعي نداشتي پس چرا به بازرسان سازمان ملل اجازه ورود به مراكز هسته اي و تاسيسات را ندادي صدام پاسخ داد : ما نمي خواستيم آنها وارد مناطق اصلي شوند و اين سياستي ناپخته بود.
اين مامورسازمان سيا كه خواست نامش فاش نشود به مجله تايمز گفت : صدام هرگزدر بازجويي با ما همكاري نكرد و به هيچ سوالي اصلي به طور مستقيم پاسخ نداد .
اين مسئول آمريكايي گفت : ما يك برگه سوال براي پاسخ به صدام ارائه كرديم و هنگامي كه از صدام پرسيده شد حالت چطور است وي گفت: من بسياراندوهگين هستم زيرا ملت من دراسارت بسر مي برند .
روزنامه تايمز و نيوزويك آمريكا اعلام كردند: صدام پس از دستگيري به بازداشتگاهي در يكي از زندانهاي بغداد منتقل شده است محلي كه شماري از افسران عراق ديگر براي بازجويي حضور دارند، زنداني شد.
مجله آمريكايي تايمز امروز (دوشنبه ) فاش ساخت: صدام رئيس جمهوري مخلو ع عراق وجود سلاح كشتار جمعي در عراق را تكذيب كرد .
به گزارش خبرگزاري مهر اين روزنامه به نقل از يكي از ماموران سازمان سيا اعلام كرد: صدام در بازجويي اوليه پس از دستگيري خود گفت : عراق سلاح كشتارجمعي ندارد .
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