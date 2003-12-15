صدام خطاب به مامور سازمان سيا : عراق سلاح كشتار جمعي ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر اين روزنامه به نقل از يكي از ماموران سازمان سيا اعلام كرد: صدام در بازجويي اوليه پس از دستگيري خود گفت : عراق سلاح كشتارجمعي ندارد .

اين مامورسيا گفت : هنگامي كه از صدام سوال شد آيا حكومت تو سلاح كشتار جمعي دراختيار داشت وي با لحني تند پاسخ داد: نه هرگز، آمريكا سلاح كشتار جمعي را بهانه كرد تا با ما وارد جنگ شود .

اين روزنامه آمريكايي به نقل از اين مسئول سيا كه از صدام بازجويي كرده بود ، اعلام كرد: بازپرس از صدام پرسيد : اگر سلاح كشتار جمعي نداشتي پس چرا به بازرسان سازمان ملل اجازه ورود به مراكز هسته اي و تاسيسات را ندادي صدام پاسخ داد : ما نمي خواستيم آنها وارد مناطق اصلي شوند و اين سياستي ناپخته بود.

اين مامورسازمان سيا كه خواست نامش فاش نشود به مجله تايمز گفت : صدام هرگزدر بازجويي با ما همكاري نكرد و به هيچ سوالي اصلي به طور مستقيم پاسخ نداد .

اين مسئول آمريكايي گفت : ما يك برگه سوال براي پاسخ به صدام ارائه كرديم و هنگامي كه از صدام پرسيده شد حالت چطور است وي گفت: من بسياراندوهگين هستم زيرا ملت من دراسارت بسر مي برند .

روزنامه تايمز و نيوزويك آمريكا اعلام كردند: صدام پس از دستگيري به بازداشتگاهي در يكي از زندانهاي بغداد منتقل شده است محلي كه شماري از افسران عراق ديگر براي بازجويي حضور دارند، زنداني شد.