۹ شرکت آمریکایی تجهیزات آزمایش در ماه می سازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جیم بریدستاین مدیر ناسا اعلام کرد ۹ شرکت آمریکایی برای انجام آزمایش روی سطح ماه با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

هدف از این طرح اجرای هرچه سریع تر آزمایش های کوچک علمی و فناوری در سطح ماه است. احتمالا نخستین سفر در ۲۰۱۹ میلادی انجام شود. طی این طرح در ۱۰ سال آتی شرکت ها موشک های کوچک و کاوشگرهای رباتیک می سازند. طرح مذکور با بودجه ۲.۶ میلیارد دلاری اجرا می شود.

مدیر بخش ماموریت های علمی ناسا در این باره گفت: قصد داریم با سرعت زیاد فعالیت کنیم.

مقامات ناسا اعلام کرده اند این تحقیقات کمک می کند فضانوردان سریع تر به ماه برگردند و در مدت اقامت در ماه، ایمنی داشته باشند.

به هرحال این ۹ شرکت عبارتند از: آستروبیوتیک تکنولوژی، دیپ اسپیس سیستمز، دراپر، فایرفلای آئرواسپیس، اینتوتیوماشینز، لاکهید مارتین، ماستن اسپیس سیستمز، موجاوه، مون اکسپرس و اوربیت بیوند.