  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

ناسا اعلام کرد؛

۹ شرکت آمریکایی تجهیزات آزمایش در ماه می سازند

۹ شرکت آمریکایی تجهیزات آزمایش در ماه می سازند

ناسا نام ۹ شرکتی را اعلام کرده است که برای انجام آزمایش در ماه با یکدیگر رقابت می کنند. این شرکت ها طی ۱۰ سال آتی موشک های کوچک و کاوشگرهای رباتیک می سازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جیم بریدستاین مدیر ناسا اعلام کرد ۹ شرکت آمریکایی برای انجام آزمایش روی سطح ماه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. 

هدف از این طرح اجرای هرچه سریع تر آزمایش های کوچک علمی و فناوری در سطح ماه است. احتمالا نخستین سفر در ۲۰۱۹ میلادی انجام شود. طی این طرح در ۱۰ سال آتی شرکت ها موشک های کوچک و کاوشگرهای رباتیک می سازند. طرح مذکور با بودجه ۲.۶ میلیارد دلاری اجرا می شود.

مدیر بخش ماموریت های علمی ناسا در این باره گفت: قصد داریم با سرعت زیاد فعالیت کنیم.

مقامات ناسا اعلام کرده اند این تحقیقات کمک می کند فضانوردان سریع تر به ماه برگردند و در مدت اقامت در ماه، ایمنی داشته باشند.

به هرحال این ۹ شرکت عبارتند از: آستروبیوتیک تکنولوژی، دیپ اسپیس سیستمز، دراپر، فایرفلای آئرواسپیس، اینتوتیوماشینز، لاکهید مارتین، ماستن اسپیس سیستمز، موجاوه، مون اکسپرس  و اوربیت بیوند.

کد مطلب 4471811
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها