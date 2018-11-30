به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی در خطبههای نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی، افزود: وحدت تنها راه نجات جهان اسلام است و باید به این امر در کشورهای اسلامی تاکید شود.
وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی به عنوان یک الگو، به برکت چهل سال مقاومت و ایستادگی ملت ایران اکنون به شجره طیبه و تناوری تبدیل شده است، ادامه داد: تهدیدها و حرکات خباثتآمیز آمریکا و رژیم صهیونیستی همچون گذشته تأثیری نخواهد داشت و قطعاً این ایده که انقلاب اسلامی را میتوان نابود کرد با شکست سنگینی مواجه خواهد شد.
خاتمی افزود: رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که مسلمانان قبله واحد، اصول اعتقادی، دین، عبادات، اهداف و دشمن مشترکی دارند که این مسائل اقتضا میکند تا همه با هم متحد باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: ملت ایران به برکت مقاومت، در سایه ایمان به خدا و اعتقاد به وعدههای الهی در برابر توطئههای دشمنان همچون کوه ایستاده است.
خاتمی با بیان اینکه دشمنان با یاوهگوییها خود همواره بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است، افزود: علت این همه یاوهگوییها علیه کشورمان به دلیل مقاومت ملت ایران و ایستادگی در مقابل استکبار جهانی است.
وی با بیان اینکه بیداری اسلامی و تقویت جبهه مقاومت تنها راه نجات منطقه است، افزود: وحدت تنها راه نجات جهان اسلام است و باید به این امر در کشورهای اسلامی تاکید شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان همچنین به سالروز ورود حضرت معصومه سلام الله علیه به کشورمان و قم اشاره کرد و گفت: حضرت معصومه سلام الله علیه پس از ۱۷ روز از ورود به شهر قم رحلت فرمودند.
خاتمی در ادامه با اشاره به روز نیروی دریایی و نبرد پیکان و فرمانده این ناوچه، افزود: آنها با رشادت در مقابل دشمنان ایستادند.
وی به نوشتهای از فرمانده ناوچه پیکان اشاره کرد و گفت: فرمانده رشید این ناوچه نوشته است که اگر ذرهای از خاک پاک وطن به پوتین دشمن چسبیده باشد با خون خود آنرا پاک خواهم کرد.
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