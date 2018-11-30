۱۰ناوگروه ارتش با عنوان صلح ودوستی از کشورهای مختلف بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم پرویز سلیمی‌پناه در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه این هفته زنجان، افزود: دریا برای کشور جمهوری اسلامی ایران مانند همه کشورهایی که به دریا راه دارند، در حوزه‌های اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی دارای اهمیت است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل تجاری جهان از طریق دریا انجام می‌شود، ادامه داد: کشور ایران برای اینکه به مبادلات تجاری و واردات خود تداوم بخشد، باید این امکان را داشته باشد که خطوط مواصلاتی خود را باز نگه دارد.

سلیمی پناه افزود: بیش از ۸۵ درصد واردات کشور از طریق دریاست و بیش از ۹۸ درصد صادرات نفت کشور نیز از راه دریایی انجام می‌شود؛ با توجه به سکوهای نفتی، بنادر و گمرکات اهمیت دریا بیش از پیش روشن می‌شود.

معاون تربیت و آموزش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه نیروی دریایی یکی از ابزارهایی است که از راه حمایت از بهره‌برداری اقتصادی و در راستای دیپلماسی نظامی، از سیاست کشور پشتیبانی می‌کند، ادامه داد: ایران یک کشور ساحلی است و نزدیک به نیمی از مرزهای کشور را مرزهای آبی تشکیل می‌دهد.

سلیمی پناه با بیان اینکه تهدیدهای دشمنان دیرینه نظام تاثیر منفی در پیشرفت نیروی دریایی نداشته است، گفت: ناوشکن سهند را در ۶ سال ساختیم. ناوشکن دماوند را در مدت ۱۸ ماه خواهیم ساخت و تلاش داریم تولید ناوشکن را به یک سال برسانیم.

وی با بیان طی هشت سال دفاع مقدس نیروی دریایی ارتش همواره در صحنه حضور داشته است، گفت: هزار کشتی و ۵۰۰ میلیون تن کالا توسط نیروی دریایی ارتش در دفاع مقدس اسکورت شدند و پس از پایان جنگ تحمیلی نیز نیروی دریایی در راستای منویات مقام معظم رهبری و دید راهبردی ایشان، بازسازی کشتی‌ها و ناوهای جنگی را آغاز کرد.

معاون تربیت و آموزش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: در این راستا تقویت دیپلماسی دریایی را در پیش گرفتیم ناوهای موشک‌انداز کلاس سینا و جمران را می‌سازیم. بیش از ۱۰ ناوگروه با عنوان صلح و دوستی از کشورهای مختلف بازدید کردند و زیردریایی‌های سبک کلاس غدیر را در دستور کار داریم.

سلیمی پناه ضمن تاکید به افزایش قدرت دریایی جمهوری اسلامی و قدرت بازدارندگی هجوم و تهدید از دریا، افزود: این خبر خوش را می‌دهیم که ناوشکن سهند به زودی به نیروی دریایی ملحق می‌شود.

وی ادامه داد: دریاها و اقیانوس‌ها توسط ۹ تنگه با هم ارتباط دارند و یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای تجارت، مسیر دریایی است‌ و از طریق دریا می‌توانیم با کشورهای دوست و هم‌ پیمان مبادله داشته باشیم و دیپلماسی خود را در این حوزه افزایش دهیم.