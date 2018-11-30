به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) این شهر با اشاره به اینکه امنیت مرزهای آبی کشور مرهون تلاش های نیروی دریایی است، اظهار داشت: نیروی دریایی از مجموعه های مقتدر در صیانت از مرز های آبی کشور است.

وی عنوان کرد: مرز های ابی حدود یک سوم مرز های کشور را تشکیل می دهد که امنیت این مرز ها مرهون تلاش و رشادت های نیروی دریایی است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: نیروی دریایی با سختی های زیاد امنیت مرز های آبی کشور را تامین کرده است.

وی بیان کرد: دشمن با اعمال توطئه های مختلف در تلاش بوده است که از مرز های آبی آسیب برساند که همواره با اقتدار نیروهای دریایی کشور روبرو شده است و شکست خورده است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد عنوان کرد: شهید مدرس یکی از شهدای مبارز در مسیر مبارزه با استعمار و استبداد بوده است.

وی بیان کرد: شهید مدرس یک الگو برای نمایندگان مجلس به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: شهید مدرس دارای ویژگی های شجاعت، تعهد، ایمان و تقوا است و نمایندگان مجلس نیز باید با الگو گیری از شهید مدرس در مسیر حفظ منافع انقلاب اسلامی و توسعه کشور حرکت کنند.