بیداری جدید ظلم ستیزی و استقلال طلبی در یمن آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رویوران کارشناس مسایل غرب اسیا که به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین سخن می گفت؛ افزود: اعتراض برخی کشورهای عربی به سفر محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی نشانه بیداری اسلامی است و نشان می دهد که عربستان سعودی تا اندازه زیادی شرایط استبدادی دارد و تهدید منطقه است.



وی ادامه داد: زمانی که اتحادیه عرب، سوریه را بیرون کرد و کل جهان در مقابلش ایستادند، جمهوری اسلامی در کنارش قرار گرفت و روسیه نیز بعد از مدتی تحریک شد و در کنار سوریه قرار گرفت و به همین دلیل در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد سرزمین سوریه در اختیار دولت است و تکفیری ها در شهر ادلب و در محاصره کامل هستند و این نشان می دهد که ایمان چه کارهایی می تواند انجام دهد.



رویوران گفت: سوریه یکی از محورهای مقاومت است و اگر در گذشته نقش کمتری داشت الان نقش پررنگ تری دارد.



وی ادامه داد: کشور دومی که طی چند سال اخیر تحول زیادی داشت عراق بود، چهار سال پیش که تکفیری ها وارد عراق شدند سه شهر نینوا، صلاح الدین و انبار را گرفتند و دولت عراق تصور می کرد که با توجه به پیمان دفاع مشترکی که با امریکا امضا کرده است ، می تواند از او کمک بگیرد.



رویروان افزود: عراق بنا بر همین پیمان از امریکا تقاضای کمک کرد و از او خواست که بیاید و از عراق دفاع کند ولی امریکا اعلام کرد که نمی آید و دخالت نمی کند، در این شرایط دولت عراق از امریکا خواست که سلاح خریداری شده را از امریکا دریافت کند ولی آنها سلاح را هم به عراق ندادند.



سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه گفت: تکفیری ها با تبانی امریکا آمدند و امریکا به عراق سلاح نداد و عراق هم در این شرایط گفت ما ناچاریم به سمت ایران برویم؛ امریکا فکر می کرد در این شرایط هیچ کس نمی تواند جلوی تکفیری ها قرار بگیرد و آنها تا ۳۰ سال در منطقه می مانند ولی سپاه قدس به عراق رفت و افرادی را که زیر نظر آیت الله سیستانی بودند آموزش داد و همچنین سلاح مورد نیاز را به آنها فروخت.



رویوران ادامه داد: گروه حشدالشعبی ظرف سه سال تکفیری ها را از بین برد و بیرون کرد و این گروه کار بزرگی کرد و در انتخاباتی که در عراق اتفاق افتاد، اکثر افرادی که به این گروه نزدیک بودند انتخاب شدند و در حال حاضر بحث خروج از پیمان دفاع مشترک با امریکاست چون عراقی ها معتقد بودند حضور امریکایی ها هیچ نفعی برای انها ندارد و اگر امریکایی ها در اینجا بمانند در امور کشورشان دخالت می کنند.



کارشناس مسائل منطقه گفت: محور سوم که اهمیت بسیاری دارد یمن است که مردم آن هشت سال پیش با عنوان بیداری اسلامی به خیابان ها آمدند و بیداری اسلامی دو وجهه داشت اول جنبش ضد استبدادی که اتفاق افتاد و دوم برقراری حکومت اسلامی که به دلیل توطئه دشمن هنوز تشکیل نشده است.



رویوران افزود: دشمنان به دلیل هم مرزی عربستان با یمن توطئه کردند و انتخاباتی برگزار شد که فقط یک کاندیدا داشت و این آقا ( عیدربه منصور هادی) بعد از انتخاب شدن سیاست های قبلی را ادامه داد و همین امر باعث شد مردم در صنعا قیام کنند و این آقا به عربستان فرار کرد و عربستان از چهار سال پیش جنگی را آغاز کرد و همچنین بیش از صد میلیارد دلار سلاح خرید و علیه مردم یمن به کار گرفت اما در چهار سال نتوانست جنبش انصارالله را شکست دهد و این نشان می دهد که در یمن یک حماسه در حال شکل گیری است.



وی گفت: پیروزی انصارالله در این جنگ تحول بزرگی در سطح منطقه است و بیداری اسلامی که از تونس شروع شده و کشورهای اسلامی را تحت تأثیر قرار داده​، در یمن بیداری جدید ظلم ستیزی و استقلال طلبی آغاز شده و کل منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.