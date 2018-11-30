حدود ۲ تن مواد مخدر در «جکیگور» شهرستان «سرباز» کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان، سردار سعید کمیلی اظهار داشت: مرزداران هنگ مرزی «جکیگور» با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله مواد مخدر به عمق کشور آگاه شدند و بلافاصله با هوشیاری کامل به پوشش منطقه پرداختند.

وی افزود: سوداگران مرگ که قصد داشتند در فرصتی مناسب محموله مواد مخدر را توسط ۳ دستگاه خودروی وانت تویوتا وارد کشور کنند با توجه به عملیات غافلگیرانه و حجم زیاد آتش مرزداران در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماندند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این عملیات یک تن و ۹۵۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک از قاچاقچیان کشف شد.

سردار کمیلی تصریج کرد: سوداگران مرگ، قاچاقچیان و متجاوزان بدانند که مرزنشینان و مرزداران با وحدت و اعتقاد قلبی به حفظ حریم امنیتی مرزهای جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقتدرانه با هرگونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و برخورد می کنند.