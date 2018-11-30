نیروی دریایی ارتش ایران در بالاترین سطح از توان نظامی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار تورج حسنی مقدم در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به هفتم آذرماه روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در این روز در سال ۱۳۵۹ و در ابتدای جنگ تحمیلی ناو پیکان توسط سه فروند موشک رژیم بعثی عراق مورد هدف قرار گرفت و در آب فرو رفت و خون شهدا آب دریا را رنگین کرد.

وی اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش مقابله با دشمنان و دفاع از مرزهای آبی را بر اساس فرامین مقام معظم رهبری در دستور کار خود قرار داده است و امروز در بالاترین سطح از توان نظامی و همچنین قدرت بازدارندگی قرار داریم.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: نیروی دریایی تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا از منافع و منابع کشور در آب‌های سرزمینی و آزاد دفاع کند.

دریادار حسنی مقدم با بیان اینکه امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمینه ساخت تجهیزات زیردریایی پیشرفت های خوبی داشته است افزود: اضافه شدن دو فروند کلاس غدیر به ناوگان نیروی دریایی یکی از این اقدامات بوده است که آنها می‌توانند ماموریت‌های زیردریایی را در راستای غافلگیری دشمنان به کار بگیرند.

وی بیان داشت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران متشکل از نیروهای متخصص و هوشیاری است که مأموریت‌های تا ۲۰۰۰ کیلومتری از مرزهای دریایی و آب‌های ساحلی در دریای مدیترانه، خلیج عدن، دریای سرخ و چین را دنبال می‌کند و مأموریت‌های خود را به زودی در اقیانوس اطلس نیز انجام می‌دهد.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش با قاطعیت و شجاعت در راستای حفظ آمادگی رزمی و دفاع از آب‌های سرزمینی و منافع کشور بر اساس فرامین امام راحل و مقام معظم رهبری تلاش می‌کند.

وی با تأکید بر استحکام بخشی دیپلماسی کشور و ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی، گفت: حفاظت از مرزهای آبی برای فراهم آوردن امنیت تردد کشتیرانی از مهمترین اقدام‌های در حال پیگیری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

دریادار حسنی مقدم بیان داشت: امروز رادار شناورهای ارتش جمهوری اسلامی در کیلومترها دورتر از مرزهای آبی کشور فعالیت دشمنان را رصد می‌کند.