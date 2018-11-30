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۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۲۲

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی قم خبر داد؛

واژگونی خودروی پراید با یک مجروح در قم

واژگونی خودروی پراید با یک مجروح در قم

قم - رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم از مجروح شدن یک نفر بر اثر واژگونی خودرو در این استان خبر داد.

سرهنگ مختار پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه خودروی سواری پراید در ساعت ۱۰ صبح امروز جمعه در محور جعفریه به قم واژگون شد.

وی در خصوص علت حادثه افزود: بی احتیاطی از سوی راننده سواری پراید به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه علت وقوع حادثه بوده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم بیان کرد: بر اثر این حادثه متأسفانه راننده خودروی پراید به سختی مجروح شد.

وی گفت: بیشتر تخلفات رانندگی در جاده‌های قم ناشی از عدم رعایت سرعت مطمئنه و سبقت غیر مجاز است.

کد مطلب 4472079

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