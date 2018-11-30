خریداران خارجی نفت بورس انرژی محدودیتی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار ، شاپور محمدی درباره فروش نفت در بورس انرژی گفت: عرضه نفت خام در بورس انرژی کار صحیحی است و با توجه به حمایت کمیسیون اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی انجام این مهم تداوم خواهد یافت.

وی ادامه داد: محوریت فروش نفت در بورس انرژی با وزارت نفت است و سازمان بورس مساعدت های لازم را انجام می دهد. عرضه نفت خام در بورس انرژی انجام شده و وزارت نفت در حال تنظیم برنامه منظم برای عرضه نفت است و اطلاع رسانی در این رابطه انجام می شود.

به گفته این مقام مسوول ساز و کار فروش نفت در بورس انرژی مناسب است، اما برای ارتقا انجام این مهم اگر پیشنهاد فنی وجود داشته باشد با هماهنگی وزارت نفت مورد بررسی قرار می گیرد.