اختتامیه جشنواره «پاییز هزار رنگ» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه، آیین اختتامیه جشنواره «پاییز هزار رنگ» با حضور مسئولان، هنرمندان و مردم گرگان در پارک جنگلی النگدره برگزار شد.

این جشنواره برخلاف سال های گذشته در سه روز از تاریخ هفت تا ۹ آذر با برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و مسابقات ورزشی اجرا شد.

مسابقه عکاسی، مسابقه فیلم کوتاه، دوچرخه سواری خانوادگی، مسابقه رالی خانوادگی، تورهای مختلف گرگانگردی و بافت قدیم، پیاده روی همگانی، جشنواره فروش محصولات، جشنواره غذا بخشی از این برنامه ها بود.

همچنین در مراسم اختتامیه حضور «سالار عقیلی» خواننده معروف کشور و اجرای وی سبب ایجاد شور و نشاط زیادی در بین مردم شده بود.

شهردار گرگان در این مراسم اظهار کرد: سعی شد تا برنامه های متنوعی برای نشاط اجتماعی در نظر گرفت شود و استقبال خوبی هم از این جشنواره شد.

عبدالرضا دادبود افزود: نگاه ما توسعه شهر بر پایه گردشگری است بنابراین به دنبال این هستیم که در سال آینده این جشنواره را به سمت بین‌المللی شدن سوق دهیم.

وی گفت: برگزاری چنین جشنواره هایی سبب می شود تا همه با ظرفیت گردشگری گرگان آشنا شوند.

دادبود در بخش دیگر سخنان خود به پروژه‌های شهرداری گرگان گریزی زد و گفت: در ۴۰ سالگی انقلاب ۴۰ پروژه را به بهره برداری رسانده و یا کلنگ آن را خواهیم زد.

وی تصریح کرد: این پروژه ها در نقاط مختلف سطح شهر گرگان بوده و نگاه ما توسعه متوازن شهر است.

گفتنی است ئدر کنار این جشنواره غرفه های فروش مواد غذایی و صنایع دستی در نظر گرفته شده بود.