به گزارش خبرگزاری مهر، این قرارداد به دنبال امضای یادداشت تفاهم بین بورس ابوظبی و «شرکت سپرده گذاری مرکزی پاکستان» در ابتدای سال 2007 میلادی منعقد شد و بیانگر تلاش بورس ابوظبی در جهت تقویت فعالیتهای معاملاتی سرمایهگذاران بینالمللی، و نیز شرکتهای خارجی مشتاق به پذیرش است .
بورسهای اوراق بهادار ابوظبی (ADSM) و لاهور(LSE) یادداشت تفاهمی مبنی بر پذیرش متقابل شرکتهای پذیرفته شده بورس و داد و ستد در بورس اوراق بهادار امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این قرارداد به دنبال امضای یادداشت تفاهم بین بورس ابوظبی و «شرکت سپرده گذاری مرکزی پاکستان» در ابتدای سال 2007 میلادی منعقد شد و بیانگر تلاش بورس ابوظبی در جهت تقویت فعالیتهای معاملاتی سرمایهگذاران بینالمللی، و نیز شرکتهای خارجی مشتاق به پذیرش است .
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