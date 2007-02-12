به گزارش خبرگزاری مهر، این قرارداد به دنبال امضای یادداشت تفاهم بین بورس ابوظبی و «شرکت سپرده گذاری مرکزی پاکستان» در ابتدای سال 2007 میلادی منعقد شد و بیانگر تلاش بورس ابوظبی در جهت تقویت فعالیت‌های معاملاتی سرمایه‎گذاران بین‎المللی، و نیز شرکت‌های خارجی مشتاق به پذیرش است .

