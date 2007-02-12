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۲۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۲۳

قرارداد پذیرش متقابل شرکت‌ها بین بورس‌های ابوظبی و لاهور به امضا رسید

بورس‌های اوراق بهادار ابوظبی (ADSM) و لاهور(LSE) یادداشت تفاهمی مبنی بر پذیرش متقابل شرکت‌های پذیرفته شده بورس و داد و ستد در بورس اوراق بهادار امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این قرارداد به دنبال امضای یادداشت تفاهم بین بورس ابوظبی و «شرکت سپرده گذاری مرکزی پاکستان» در ابتدای سال 2007 میلادی منعقد شد و بیانگر تلاش بورس ابوظبی در جهت تقویت فعالیت‌های معاملاتی سرمایه‎گذاران بین‎المللی، و نیز شرکت‌های خارجی مشتاق به پذیرش است .

کد مطلب 447215

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