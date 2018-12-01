به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار حسین خانزادی صبح شنبه در مراسم الحاق ناوشکن سهند در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس بیان داشت: امروز در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به مناسبت روز نیروی دریایی ناوشکن تمام ایرانی سهند به ناوگان جنوب جمهوری اسلامی ایران ملحق شد. این ناو در ۶ سال ساخته و آماده انجام عملیات های محوله است.

وی عنوان کرد: نسل جدیدی از ناوشکن های کلاس موج و نسل سوم جماران به نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در جنوب ملحق شد و در پی آن ناوشکن های دنا و برای بار دیگر ناوشکن جماران را برای چند ماه دیگر احیاء و ه نیروی دریای ملحق خواهیم کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: امروز رستاخیز سهند است و با اراده و باور جوانان ایرانی به عرصه نبرد بازگشته است. سامانه های رانش، قابلیت های مصون بخش امنیت را به منطقه اهدا می کند. اطمینان داریم زمان افول استکبار جهانی به آخر رسیده است و به پاس خون شهدای ناوهای جوشن، پیکان، سهند و سبلان با چشمانی بیدار در دریا ایستاده ایم تا با توسل به درس عاشورا توانایی های ظاهری دشمنان را به زانو درآوریم.

امیردریادار خانزادی با بیان اینکه روزی که مقام معظم رهبری در کارخانجات منطقه یکم بندرعباس ابلاغ فرمودند ناوشکن بسازید با ظرفیت حمل بالگرد و پرتاب موشک، خیلی‌ها فکر نمی‌کردند امروز به این ظرفیت‌ها دست‌یابیم، اظهار کرد: در ۳۰ بهمن سال ۸۸، ناو جماران بعد از تلاش ۱۲ ساله به ناوگان نیروی دریایی ملحق شد، وقتی جماران ملحق شد در حوزه بین‌الملل خیلی‌ها می‌پرسیدند آیا این شناور حرکت هم می‌کند؟ این سؤال معنا دارد، یعنی خیلی کشورها باور نداشتند ایران در زیر فشارهای شکننده تحمیل جنگ و تهدیدات گسترده، توانایی داشته باشد ناوشکنی بسازد که موشک پرتاب کند.

وی با اشاره به اینکه اعزام پیاپی ناوشکن جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پدیده دزدی دریایی این موضوع را ثابت کرد، تصریح کرد: قطعاً هر پدیده‌ای با نگاه علمی زمانی ثابت می‌شود که تکرارپذیر باشد، ناوشکن دماوند که چند سال بعد در حادثه‌ای ناخوشایند در دریای طوفانی شمال با سخره‌ها برخورد کرد، تکرار این موضوع بود.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در آستانه سالگرد آن سانحه ناوشکنی را که ساختش ۱۲ سال به طول انجامیده بود را به دریا برگرداندیم، ساخت و عملیاتی شدن دماوند در دریای خزر با همت نیروی دریایی ارتش و اراده‌ای که در مجموعه وزارت دفاع نهادینه‌ شده از امروز ۱۸ ماه بیشتر به طول نمی‌انجامد و در تلاشیم این زمان را کوتاه‌تر کنیم، عنوان کرد: علاوه بر ناوشکن دماوند در هفته آینده و ماه‌های پس‌ از آن شاهد الحاق ناوشکن‌های کلاس موج نیز خواهیم بود.

دریادار خانزادی با بیان اینکه ناو سهند ظرفیت بزرگی است که بسیار پیشرفته‌تر از جماران و دماوند است، خاطرنشان کرد: پس‌ازآن در بازه ۶-۷ ماهه الحاق ناوشکن دنا را خواهیم داشت و اوایل بهمن شاهد الحاق نسل جدید از زیردریایی‌های بسیار پیشرفته تماماً ساخت ایران خواهیم بویم.