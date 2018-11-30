تحقیقات پیرامون قتل خاشقجی به کارشناسان بین المللی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در حاشیه نشست گروه ۲۰ در آرژانتین در مورد قتل جمال خاشقجی و لزوم استفاده از کارشناسان بین المللی در تحقیقات تاکید کرده است.

رئیس جمهور فرانسه استفاده از کارشناسان بین المللی در قضیه قتل جمال خاشقجی را اصرار اروپایی ها دانسته و گفته است: گفتگویی قاطع با ولیعهد سعودی در مورد یافتن راه حل سیاسی برای بحران یمن و قتل خاشقجی داشته است.

پیشتر ماکرون گفته بود: من همیشه در مورد موضوع عربستان سعودی بسیار شفاف هستم و در حاشیه اجلاس گروه بیست این فرصت را خواهم داشت که در خصوص آن با ولیعهد سعودی بحث کنم.

گفتنی است نشست گروه بیست از روز جمعه در بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین آغاز شده است و حضور بن سلمان متهم به دست داشتن در قتل جمال خاشقجی این نشست را تحت الشعاع قرار داده است.