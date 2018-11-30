تیم شهروند آمل مغلوب تیم هیات ورزش جانبازان و معلولین اراک شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور در حالی روز جمعه در ورزشگاه جانبازان و معلولین اراک پیگیری شد، که تیم بسکتبال با ویلچر هیات ورزش جانبازان و معلولین اراک قصد داشت در این دیدار باخت هفته گذشته خود را مقابل تیم بسکتبال با ویلچر ملی حفاری خوزستان جبران کند.

براساس گزارش مهر، در این رقابت تیم اراک به خوبی با یک بازی جنگنده و حساب شده کار را دنبال کرد و در ادامه هرگونه حرکت و ابتکار عمل را از تیم بسکتبال با ویلچر شهروند آمل گرفت.

همین ایستادگی و استقامت هوشیارانه تا پایان دیدار ادامه داشت و شاگردان مازیار آنجلاسی سرمربی تیم هیات ورزش جانبازان و معلولین اراک توانستند در چهار کوارتر پی در پی بر حریف با نتایج (۲۱ بر ۱۶) ، (۳۸ بر ۲۷)، (۵۷ بر۵۲) و (۸۱ بر ۶۷) غلبه کنند و در نهایت با نتیجه ۸۱ بر ۶۷ پیروز میدان باشند.

گفتنی است، مهدی آقاجانی، شهرام کرمی و گغارد طهماسیان داوری مسابقات را برعهده داشتند و محمود شفیعیون به عنوان ناظر فدراسیون بسکتبال بر این مسابقات نظارت داشت.