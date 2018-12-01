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۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۹:۴۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اجتماعی کردن مقابله با مواد مخدر ضروری است

اجتماعی کردن مقابله با مواد مخدر ضروری است

زنجان-دبیر کمیته مشترک دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بر اجتماعی کردن مقابله با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: خود مردم باید با اعتیاد مبارزه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی احدی صبح شنبه دراختتامیه دوره تخصصی تربیت کادر پیشگیری از اعتیاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، به حضور طلبه‌ها در کمپ‌های ترک اعتیاد اشاره کرد و گفت: حضور طلبه‌ها در کمپ‌ها نه تنها خوب است بلکه لازم است. طلبه‌ها به‌عنوان کسانی که مشکلات روحی و روانی و جسمی مردم را درمان می کنند بهتر می‌توانند برای رفع مشکل اعتیاد فعالیت کنند.

دبیر کمیته مشترک دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: درمان اعتیاد توسط یک عالم دینی می‌تواند بسیار مؤثر باشد و به معتاد انرژی می‌دهد چرا که معتاد از موقعیتی که در جامعه برای وی پیش آمده، بسیار ناراحت است. 

احدی بابیان اینکه یک روحانی و عالم دینی  می‌تواند معتاد را در آغوش بگیرد و به او قوت قلب بدهد، ابراز کرد: ابراز محبت به یک معتاد باعث می‌شود درمان به خوبی جواب بدهد.

وی دوری از معنویت را در گرایش جوانان به اعتیاد بسیار مهم اعلام کرد و افزود: گرایش به سمت ارزش‌های دینی و معنویت مسیر زندگی را تغییر می‌دهد. در حال حاضر در خیلی از کشورها و کشورمان درمان معنوی را مؤلفه مهم ترک اعتیاد معتادان بیان می‌کنند.

رویکرد معنوی مؤلفه بسیار مهم در مقابله و ترک اعتیاد

دبیر کمیته مشترک دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم رویکرد معنوی را یک مؤلفه بسیار مهم در مقابله  و ترک اعتیاد اعلام کرد و گفت: تعالیم دینی راهکار مناسب برای ترک اعتیاد و درمان بلای خانمان‌سوز است و برای این منظور برنامه ریزی هایی شده است. 

احدی تأکید کرد : خوشبختانه اجرای این طرح تاکنون با موفقیت انجام‌شده و نگاه در این حوزه معنوی است.

وی بر  اجتماعی کردن مقابله با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: اجتماعی کردن مقابله با اعتیاد لازم است و خود مردم باید با اعتیاد مبارزه کنند و تنها بردوش حاکمیت نباشد و تا زمانی که بار بر دوش حاکمیت باشد و مردم مشارکت نکنند توفیقی در این زمینه نخواهیم داشت.

دبیر کمیته مشترک دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بابیان اینکه عالم دینی و طلبه‌ها جایگاه اجتماعی خوبی در بین مردم‌ دارند و بهتر می توانند مردم را مجاب کنند تا در حیطه مبارزه با مواد مخدر وارد کار شوند، افزود: مردم به حرف علما و روحانیون توجه می کنند.

مقابله با اعتیاد در جامعه نهادینه شود

احدی ابراز کرد: طلبه‌ها باید اول از خودشان  مقابله با اعتیاد را شروع کنند و بعد مبارزه و مقابله با اعتیاد را در بین مردم نهادینه کنند.

وی به آمار بهزیستی کشور  در خصوص اعتیاد به مواد مخدر اشاره کرد و افزود: متأسفانه سن اعتیاد کاهش‌یافته است، کوتاهی‌هایی که طی دوران مختلف شده  باعث شده اعتیاد در جامعه جا بیفتد. همسایگی با کشورهای افغانستان و پاکستان نیز باعث افزایش اعتیاد در جامعه شده است.

دبیر کمیته مشترک دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بر حضور طلبه‌ها و روحانیون در مدارس تأکید کرد و افزود: اعتقاد داریم پیشگیری از اعتیاد باید از مدارس باشد.

کد مطلب 4472187

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