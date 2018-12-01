تقویت فرهنگ قرآنی نیازمند مشارکت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی شامگاه جمعه در آئین رویداد فرهنگی کرسی تلاوت رضوی، گفت: قرآن کریم نور و سراسر روشنایی و هدایت است.

وی اظهار کرد: ۳۱ کرسی تلاوت رضوی به همت مرکز قرآن کریم آستان با محوریت دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی از ۲۹ آبان ماه آغازشده و به مدت ده روز در مساجد ادامه دارد که کار بسیار خوبی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: علمی انسان را بالا می‌کشد که نقشی در حیات انسان‌ها ایفا کند و در این میان یکی از علومی که مؤثر و مهم و نافع است قرآن کریم است.

خاتمی تأکید کرد: برای اعتلا و توسعه قرآن باید مسئولین بستر لازم را فراهم کنند تا توانایی‌ها و قابلیت‌ها هم ارتقا یابد.

وی یادآور شد: زنجان ظرفیت بسیار بالایی در مقوله قرآن دارد بنابراین خدمت در این حوزه را باید توسعه دهیم، قرآن مقدس‌ترین کتاب بوده و در اصلاح جامعه بسیار مؤثر است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: وقتی موفقیت‌های قرآنی مطرح می‌شود یعنی ظرفیت‌های بیشتر از این هم داریم بنابراین باید از این ظرفیت‌ها به نحو احسن استفاده کنیم.

خاتمی ابراز کرد: قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی و معجزه پیامبر اسلام (ص) است و بهترین راه که صراط مستقیم است را به ما نشان می‌دهد.

وی بر آشنایی بیشتر جامعه با قرآن کریم تأکید کرد و افزود: باید به فلسفه کتاب آسمانی قرآن کریم پی برد. قرائت، فهم و عمل به قرآن کریم از مهم‌ترین وظایف است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان یادآور شد: برای تقویت و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه همه باید پای‌کار بیایند .