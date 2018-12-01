نام استاد دانشگاه منابع طبیعی گرگان در میان پژوهشگران برتر دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه کلاریویت آنالیتیکس سالانه فهرستی روزآمد از دانشمندان پر استناد را معرفی می کند.

براساس اعلام این موسسه، پژوهشگران پراستناد به ۲۱ رشته موضوعی و در کشورهای مختلف تعلق دارند.

تعداد پژوهشگران پراستناد در فهرست کلاریویت آنالیتیکس در سال گذشته سه هزار و ۳۰۰ نفر بود و در سال جاری بیش از ۴ هزار نفر است.

براساس اعلام این موسسه، نام ۱۶ دانشمند پراستناد ایرانی در بین چهار هزار و ۵۸ پژوهشگر دنیا قرار گرفت.

در این لیست نام «سیدمهدی جعفری» استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هم دیده می شود.

گفتنی است که جعفری دارای مدرک دکتری علوم و صنایع غذایی از دانشگاه کوئینزلند استرالیا بوده و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشارزی و منابع طبیعی گرگان است.

وی مؤلف و مترجم بیش از ۳۰ عنوان کتاب بوده و تحقیقات و مقالات گسترده ای را در مجامع داخلی و خارجی ارائه کرده است.

جعفری همچنین چندین ثبت اختراع و استاندارد و طرح های پژوهشی داشته است.

قابل ذکر است که نام اساتیدی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی قوچان، صنعتی یاسوج و علوم پزشکی بقیه الله (عج) در این لیست قرار دارد.