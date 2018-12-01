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۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۸:۴۰

سخنگوی حماس خواستار حمایت عملی جهان از ملت فلسطین شد

سخنگوی حماس خواستار حمایت عملی جهان از ملت فلسطین شد

سخنگوی جنبش حماس خواستار حمایت عملی جهانیان از ملت فلسطین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «عبداللطیف قانوع» سخنگوی جنبش حماس در اظهاراتی تاکید کرد که جهانیان باید همبستگی خود با ملت فلسطین را در عمل و از طریق شکستن محاصره غزه و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی نشان دهند.

عبداللطیف قانوع تصریح کرد که ملت فلسطین روز جمعه بار دیگر راهی نواحی مرزی شده و در تظاهرات بازگشت شرکت کرد تا اعلام کند که این تظاهرات به قوت خود ادامه خواهد داشت.

قانوع اظهار داشت: جهانیان باید از ملت فلسطین و پایداری و مقاومت آن در برابر رژیم اشغالگر در عمل حمایت کنند.

به گزارش مهر، سی و ششمین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشت که شکستن محاصره و تاکید بر حق بازگشت آوارگان به شهر و دیار خود در راس اهداف آن قرار دارد، در نوار مرزی باریکه غزه برگزار شد.
کد مطلب 4472247

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