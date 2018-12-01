اعتبار ۸۲ میلیارد ریالی اشتغال به کمیته امداد دامغان اختصاص یافت

حمیدرضا کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۸۲ میلیارد و یکمیلیون ریال اعتبار اشتغالزایی به کمیته امداد دامغان اختصاصیافته است، گفت: از این میزان ۵۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال اعتبار اشتغال روستایی، ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تبصره ۱۶ و هفت میلیارد و ۷۵۱ میلیون ریال دیگر نیز از محل اعتبارات امداد را شامل میشود.
وی بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان آبان امسال ۱۵۰ نفر از روستاییان برای ایجاد اشتغال روستایی ثبتنام کردند، اضافه کرد: تاکنون ۶۰ نفر از متقاضیان بااعتباری معادل ۲۸ میلیارد ریال موفق به تسهیلات اشتغالزایی با بهره شش درصد و بازپرداخت پنج ساله شدند.
مدیر کمیته امداد دامغان بابیان اینکه در بحث ایجاد اشتغال شهری تاکنون پنج میلیارد و ۱۶۵ میلیون ریال تسهیلات از ابتدای سال تا پایان آبان ماه امسال پرداختشده است، ابراز داشت: ۲۶ نفر از متقاضیان ایجاد اشتغال طی این بازه زمانی از تسهیلات موجود بهرهمند شدند.
کشاورزیان در ادامه تصریح کرد: از محل طرح تکلیفی بانک با بهره چهار درصد نیز شش میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی به ۳۴ نفر از متقاضیان در دامغان پرداختشده است.
وی اضافه کرد: تسهیلات پرداختی در قالب ایجاد اشتغال روستایی از محل طرح صندوق اشتغال روستایی و با ثبتنام در سامانه کارا و به روستاییان نیازمند تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال باهدف ایجاد اشتغال پرداخت میشود.
مدیر کمیته امداد دامغان افزود: دامغان ۷۴۰ خانوار مستمریبگیر شامل یک هزار و ۳۷۰ خانوار و ۶۹۰ خانوار غیر مستمریبگیر دارد که در مجموع یک هزار و ۲۴۰ نفر طی سال از خدمات کمیته امداد در بخشهای مختلف برخوردار هستند.
