کسب رتبه برتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جشنواره حرکت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در یازدهمین دوره جشنواره حرکت دانشجویی، دانشجویان و انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر حائز رتبه‌های برتر شدند.

در بخش نشریه، انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی معدن موفق به کسب رتبه نخست شد.

در بخش کتاب نیز بشیرشکوه سلجوقی از این دانشگاه موفق به کسب رتبه نخست شد.

در بخش اختراع این جشنواره حسین جعفری به عنوان رتبه نخست و انجمن علمی دانشکده مهندسی برق به عنوان رتبه دوم معرفی شدند.

در بخش رویداد نیز دانشکده مهندسی هوافضا این دانشگاه از سوی کمیته داوران شایسته تقدیر شناخته شد.

یازدهمین جشنواره ملی حرکت با حضور حدود ۵۴۰ شرکت کننده داخلی و ۸۵ مهمان از ۴۶ کشور جهان در روزهای ۵ تا ۷ آذر ماه ۹۷ در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

در این جشنواره هزار و ۳۵۵ اثر از ۱۰۶ دانشگاه کشور به دبیرخانه ارسال شد که از میان آنها ۱۰۶ اثر برتر در اختتامیه جشنواره معرفی و تجلیل شدند.