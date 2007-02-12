برنامه هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، براین اساس رقابتهای هفته پانزدهم لیگ دسته اول باشگاههای کشورطی روزهای پنجشنبه 26 بهمن ماه و یکشنبه 29 بهمن ماه با برگزاری 11 مسابقه پیگیری می‌شود.

زمان و مکان برگزاری این مسابقات به شرح زیر است :



پنجشنبه 26/11/85

* هما تهران - استقلال دزفول (ورزشگاه اختصاصی هما)

* ماشین ‌سازی تبریز- اکباتان تهران (ورزشگاه تختی تبریز)

* شیرین‌ فرازکرمانشاه - شاهین بوشهر(ورزشگاه انقلاب کرمانشاه)

* شموشک نوشهر- اتکاء تهران ( ورزشگاه شهداء نوشهر)

* کشت ‌و صنعت شوشتر- ‌شهرداری تبریز( ورزشگاه تختی شوشتر)

* پیام‌ ارتباطات خراسان - شهرداری بندرعباس ( ورزشگاه ثامن ‌الائمه مشهد)

* نساجی مازندران - دیهیم اهواز( ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر)

* صنایع اراک - نیروی زمینی تهران (ورزشگاه پنجم مرداد اراک)

* آتیه ‌سازان کوثر تهران - دانشگاه‌ آزاد زنجان( ورزشگاه شیرودی یک تهران)



یکشنبه 29/11/85

سرخپوشان دلوارافزار- تربیت یزد (ورزشگاه شیرودی یک تهران)

مقاومت بسیج فارس - پگاه گیلان (ورزشگاه حافظیه شیراز)