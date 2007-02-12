برنامه هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، براین اساس رقابتهای هفته پانزدهم لیگ دسته اول باشگاههای کشورطی روزهای پنجشنبه 26 بهمن ماه و یکشنبه 29 بهمن ماه با برگزاری 11 مسابقه پیگیری میشود.
زمان و مکان برگزاری این مسابقات به شرح زیر است :
پنجشنبه 26/11/85
* هما تهران - استقلال دزفول (ورزشگاه اختصاصی هما)
* ماشین سازی تبریز- اکباتان تهران (ورزشگاه تختی تبریز)
* شیرین فرازکرمانشاه - شاهین بوشهر(ورزشگاه انقلاب کرمانشاه)
* شموشک نوشهر- اتکاء تهران ( ورزشگاه شهداء نوشهر)
* کشت و صنعت شوشتر- شهرداری تبریز( ورزشگاه تختی شوشتر)
* پیام ارتباطات خراسان - شهرداری بندرعباس ( ورزشگاه ثامن الائمه مشهد)
* نساجی مازندران - دیهیم اهواز( ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر)
* صنایع اراک - نیروی زمینی تهران (ورزشگاه پنجم مرداد اراک)
* آتیه سازان کوثر تهران - دانشگاه آزاد زنجان( ورزشگاه شیرودی یک تهران)
یکشنبه 29/11/85
سرخپوشان دلوارافزار- تربیت یزد (ورزشگاه شیرودی یک تهران)
مقاومت بسیج فارس - پگاه گیلان (ورزشگاه حافظیه شیراز)
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