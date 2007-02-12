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۲۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۱۴

از سوی کمیته مسابقات؛

برنامه هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول اعلام شد

برنامه هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول اعلام شد

از سوی کمیته مسابقات لیگ، برنامه هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال دسته اول باشگاههای کشور اعلام شد .

به گزارش خبرنگارمهر، براین اساس رقابتهای هفته پانزدهم لیگ دسته اول باشگاههای کشورطی روزهای پنجشنبه 26 بهمن ماه و یکشنبه 29 بهمن ماه با برگزاری 11 مسابقه پیگیری می‌شود.

زمان و مکان برگزاری این مسابقات به شرح زیر است :

پنجشنبه 26/11/85
* هما تهران - استقلال دزفول (ورزشگاه اختصاصی هما)
* ماشین ‌سازی تبریز- اکباتان تهران (ورزشگاه تختی تبریز)
* شیرین‌ فرازکرمانشاه - شاهین بوشهر(ورزشگاه انقلاب کرمانشاه)
* شموشک نوشهر- اتکاء تهران ( ورزشگاه شهداء نوشهر)
* کشت ‌و صنعت شوشتر- ‌شهرداری تبریز( ورزشگاه تختی شوشتر)
* پیام‌ ارتباطات خراسان -  شهرداری بندرعباس ( ورزشگاه ثامن ‌الائمه مشهد)
* نساجی مازندران - دیهیم اهواز( ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر)
* صنایع اراک - نیروی زمینی تهران (ورزشگاه پنجم مرداد اراک)
* آتیه ‌سازان کوثر تهران - دانشگاه‌ آزاد زنجان( ورزشگاه شیرودی یک تهران)
 
یکشنبه 29/11/85
سرخپوشان دلوارافزار-  تربیت یزد (ورزشگاه شیرودی یک تهران)
مقاومت بسیج فارس - پگاه گیلان (ورزشگاه حافظیه شیراز)

کد مطلب 447234

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