فهرست کامل نامزدهای انتخابات هیئت نمایندگان اتاق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران، انجمن نظارت بر انتخابات، همچنین ساختمان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران، واقع درخیابان استاد مطهری را به عنوان محل برگزاری انتخابات تعیین کرد.

براساس اعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی، درمجموع، 132 نفر حایز شرایط شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هستند. ازاین تعداد نامزد شرکت درانتخابات، 68 نفربرای به دست آوردن 20 کرسی هیات نمایندگان اتاق تهران، برای رقابت در بخش بازرگانی، اعلام آمادگی کرده اند.

درهمین حال، 57 نفر نیز برای به دست آوردن 16 کرسی هیئت نمایندگان اتاق تهران، باید در بخش صنعت رقابت کنند.

انجمن نظارت برانتخابات اتاق تهران، همچنین 8 نفر را حایز شرایط برای رقابت دربخش معدن اعلام کرده است که برای به دست آوردن 4 کرسی هیات نمایندگان اتاق تهران باید به رقابت بپردازند.

هیئت نمایندگان اتاق تهران باید از 60 عضو تشکیل شود که 40 نفر از رقابت های انتخاباتی، مشخص می شود و20 عضو دیگر را، وزرای بازرگانی و صنایع ومعادن، تعیین می کنند.

نامزدهای بخش بازرگانی:

1-منوچهراکبرزاده

2-یحیی آل اسحاق

3-محسن بهرامی ارض اقدس

4- محمدرضا بهزادیان

5- مهرداد باقری

6- اکبر برادر هریسچیان

7- سید حمیدرضا بهشتی

8- سیدحسین بیات غیاثی

9- مظفر پورسعیدی

10- احمد ترک نژاد

11- حسین جلالی پور

12- حسین جوانبخش

13- مهدی چنگیزی آشتیانی

14- مجیدرضا حریری

15- ایرج حسابی

16- پرویز حسابی

17- سید حمید حسینی

18- علی حمزه نژاد

19- حسن خسروجردی

20- مسعود دانشمند

21- بهروز دولت شاهی زند

22- محمد مهدی رییس زاده

23- عباس رسول زاده

24- محمود رضایی

25- فرهاد رکنی

26- سید مجتبی سادات محمدی

27- پدرام سلطانی

28- علی اکبر سهیلی

29- علی شرقی

30- فاطمه شعبانی

31- محمد حسن شمس فرد

32- پرویز شهیر

33- مسعود شنتیایی

34- سید محمد صدر هاشمی نژاد

35- مهوش طیرانی بابایی

36- فرهاد ظروف چی

37- پرویز عالی وند

38- علی رضا عباسی

39- علی عبداللهیان باروق

40- جمشید عدالتیان شهریاری

41- سید مرتضی عراق چی

42- اسدالله عسگر اولادی

43- محمد عیقرلو

44- رضا فخاری

45- محسن فخاری

46- توفیق مجدپور

47- محمد طاهرمحمدی

48- لیلی مرز آبادی

49- جعفر معلم زاده حقیقی

50- جلیل مغازه ای

51- فریدون مقصودی

52 سیده فاطمه مقیمی

53- حمیدرضا مناقبی نوایی

54- حمید رضا موثقی

55- سید احمد موسی زاده

56- جمشید نفر

57- زهرا نقوی

58- سید رضا نورانی

59- حمید نوید

60- مهوش نیک پور نزهتی

61- سعید نیک نام

62- سید محمود هاشمی فشارکی

63- علی اکبر جوان جاویدان

64- علی رشیدی

65- کاظم سماکه

66- محسن صفایی فراهانی

67- فرهاد فزونی

68- محمد آقا نهاوندیان

نامزدهای بخش صنعت:

1-نادر آتش بهار

2-صادق احمدی خلیلی

3-احمد اخوان فر

4-جواد اصغری

5-احمد امدادی

6-احمد امیر احمدی

7-غلام حسین بابازاده نمینی

8-انور پاشا باقر پور

9- محمد ببران

10-تقی بهرامی نوشهر

11-احمد پور فلاح

12-مهدی پور قاضی

13-زهرا تارمست

14-رضا تحصیلی

15-حسن تهرانی

16-فریبزر ثقفی

17-محمد رضا جابر عناصری

18-مهدی جاریانی

19-علی اکبر جوانروح

20-علی حاج سید سلیمان

21-محسن حاجی بابا

22-محمد رضا حیدری

23-علی نقی خاموشی

24-محسن خلیلی عراقی

25-محمد دین محمدی

26-سعید ذهبیون

27-مجید راهب

28-محمد باقر رجال

29-خلیل رحیمی

30-محمد رضا سروش

31-امیر حسین سعیدی نائینی

32-سید حسین سلیمی

33-علی محمد شریفی

34-ابولفضل شکری

35-علی شمس اردکانی

36-بهرام شهریاری

37-شاهرخ ظهیری

38-منوچهر غروی

39-علی فردایی بنام

40-علیرضا قدس طینت

41-ساسان قربانی

42-عباس علی قصایی

43-محمد رضا کتابی

44-علی رضا کدخدایی

45-سید مصطفی مقدسی

46-سید احمد موسوی

47-سید مصطفی میری چمیه

48-شجاع الدین میرطاووسی

49-حسین ناجی

50-محمد علی نوید

51-علی نقیب بغداد آبادی

52-مسعودخوانساری

53-محمد مهدی راسخ

54-محمد تقی صالحی

55-هادی غنیمی فرد

56-سید علی موسوی داویجانی

57-محسن مهرعلی زاده

داوطلبان بخش معدن:

1-هوشنگ ادهمی

2-یعقوب استیلاف

3-محمرضا بهرامن

4-غلامرضا حمیدی انارکی

5-ابوالقاسم شفیعی

6-جعفر مغرور

7-محمد قناویزی

8-علاء میرمحمد صادقی