اشتباه AFC درباره تیم فوتسال جوانان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر عباس ترابیان درباره حضور تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا، گفت: تیم ما امروز در اولین دیدار خود برابر ترکمنستان به میدان می رود که با انگیزه و تلاشی که از بازیکنان شاهد بودم، مطمئنم که نتیجه مناسب و مطلوبی را کسب خواهد کرد.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال ادامه داد: همانطور که می دانید این تیم سه هفته بیشتر زمان نداشت تا تمرینات آماده سازی خود را برای حضور در مرحله مقدماتی رقابتهای زیر ۲۰ سال فوتسال آسیا برگزار کند. مدتها قبل طبق مدارکی که موجود است و کنفدراسیون فوتبال آسیا به آن اشاره کرده، میزبانی بر عهده ما بود و بنا بر اشتباهاتی که در AFC رخ داده بود مقرر شد تا ایران در این دوره از بازیها حضور داشته باشد. کشورهای ایران و ترکمنستان پیش از این درخواست خود را برای میزبانی در مرحله نهایی فوتسال جوانان ارائه کرده بودند. طبق قانون، کشوری که مرحله نهایی را میزبانی می کند دیگر در مرحله مقدماتی حضور نخواهد داشت. با این حال ایران و ترکمنستان هم در قرعه کشی و هم در مرحله مقدماتی شرکت داده شده اند.

وی در ادامه بیان کرد: با این اوصاف اردوی تیم به فوریت تشکیل و بازیکنان زیر نظر حمید شاندیزی و دیگر کادر فنی تمرینان خود را آغاز کردند. ۹ بازیکنی که در آرژانتین حضور داشته و چند بازیکنی که در رده سنی زیر ۲۰ سال بودند، درکنار هم و با انگیزه تمرینات خود را برای رقابت با ترکمنستان و افغانستان برگزار کردند. این دو بازی برای ما محک بسیار خوبی خواهد بود. کادر فنی خوبی داریم و از باتجربه های ما هستند که در کنار صانعی افتخار آفرین بودندو امیدوارم هستم که در این مسابقات موفق عمل کنند.

ترابیان در پایان درباره اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بزرگسالان گفت: تیم بزرگسالان نیز به تورنمنت اسلواکی می رود و با تیمهای اسلواکی و روسیه رقابت خواهد کرد. تمرینات این تیم نیز به طور مداوم در حال برگزاری است. بنا به مشکلاتی متاسفانه بازی رفت و برگشت با برزیل را از دست دادیم. تنها برنامه ای که بعد از تورنمنت اسلواکی در دستور کاری تیم قرار دارد حضور در صربستان و انجام بازی تدارکاتی است که در بهمن ماه این تیم اعزام خواهد شد. در واقع بازی های دوستانه و اردوهای تدارکاتی ملی پوشان به منظور حضوری پر قدرت در رقابتهای ۲۰۱۹ مقدماتی جام جهانی و بازیهای جام ملتهای آسیا است.